Кэти Перри поцеловала землю после суборбитального полета

14 апреля состоялся исторический полет суборбитального корабля New Shepard, принадлежащего компании Blue Origin. Ракета стартовала с космодрома Corn Ranch, расположенного в американском штате Техас. Этот полет стал знаменательным событием – на его борту находился полностью женский экипаж, что стало первым таким случаем с момента подвига советской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году.

В число участниц путешествия вошли мировая поп-звезда Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, кинопродюсер Кериэнн Флинн, специалист по биоастронавтике Аманда Нгуен, экс-сотрудница NASA и гендиректор STEMBoard Айша Боу, а также руководитель полета и по совместительству невеста основателя Amazon и владельца Blue Origin Джеффа Безоса – Лорен Санчес. Именно она курировала подготовку миссии и подобрала участниц, объединив женщин из разных сфер деятельности.

Полет продлился около 11 минут, в ходе которых капсула с экипажем достигла высоты примерно 100 километров – так называемой линии Кармана, которая считается условной границей между земной атмосферой и космосом. Управление кораблем осуществлялось автоматически, а на орбиту аппарат не выходил. Во время полета ракета-носитель отделилась от капсулы, которая затем совершила плавный спуск обратно на Землю.

После успешного приземления капсулы, первой из нее вышла Лорен Санчес, за ней – Кэти Перри. Певица, растроганная моментом, подняла цветок ромашки к небу и затем с видимым волнением склонилась, чтобы поцеловать землю. Этот жест стал символичным завершением краткого, но эмоционального путешествия.





Хотя стоимость участия в полете официально не разглашается, известно, что потенциальные участники будущих миссий должны внести депозит в размере 150 тысяч долларов, чтобы забронировать место и выбрать дату своего путешествия.