Марк Эйдельштейн признался в зависти к Юре Борисову

Актеру было больно, когда он узнал, что номинировали только его коллегу по фильму "Анора".
Актер Марк Эйдельштейн поделился личной историей, которая раскрывает закулисье не только успеха, но и сложных чувств, с которыми сталкиваются даже самые близкие друзья. После выхода фильма "Анора" исполнитель главной роли Марк Эйдельштейн и актер второго плана Юра Борисов оказались в центре внимания. Однако довольно быстро имя второго стало звучать чаще и громче: его стали выдвигать на престижные международные награды, включая "Оскар".
Эйдельштейн в интервью "Вписке" признался, что не сразу осознал, как на него повлияла эта разница в восприятии. Первым тревожным моментом стал фестиваль Gotham Awards, где номинировали только Юру. По словам актера, в этот момент он ощутил болезненное разочарование и внутренний конфликт. Это стало неожиданным и трудным переживанием, ведь до этого он не чувствовал себя в чьей-либо тени.
"Мне было реально больно", – признался Марк.
Ключевую роль в преодолении эмоционального кризиса сыграл сам Борисов. Откровенный разговор с коллегой стал поворотной точкой. Юра проявил поддержку и уважение, что помогло Эйдельштейну переосмыслить ситуацию. Вместо соперничества между ними укрепилась настоящая дружба, основанная на взаимопонимании.
"Юра тогда сказал мне очень важную вещь. Он сказал: “Нет, чувак, ты круче”. Я спросил: "Почему?" А он как настоящий старший брат, который не станет льстить, ответил: "Понимаешь, мне это, условно говоря, было дано в 33 года, а тебе – в 21. А дается только то, с чем человек способен справиться. Значит, ты уже готов к этому, а мне понадобилось гораздо больше времени, чтобы созреть до такого уровня", – рассказал исполнитель главной роли в фильме "Анора".
Так Марк пришел к выводу, что их история – не просто эпизод в личной карьере каждого, а часть более масштабного культурного движения. Он осознал, что успех коллеги не умаляет его собственных заслуг, и что зависть можно трансформировать в рост и принятие.
Сейчас Мрк Эйдельштейн говорит о Юре Борисове как о близком человеке, с которым его связывают не только совместные съемки, но и глубокая человеческая связь. Оба актера стали символами нового поколения российского кинематографа, и их путь вдохновляет многих.