Марк Эйдельштейн признался в зависти к Юре Борисову

Актер Марк Эйдельштейн поделился личной историей, которая раскрывает закулисье не только успеха, но и сложных чувств, с которыми сталкиваются даже самые близкие друзья. После выхода фильма "Анора" исполнитель главной роли Марк Эйдельштейн и актер второго плана Юра Борисов оказались в центре внимания. Однако довольно быстро имя второго стало звучать чаще и громче: его стали выдвигать на престижные международные награды, включая "Оскар".

Эйдельштейн в интервью "Вписке" признался, что не сразу осознал, как на него повлияла эта разница в восприятии. Первым тревожным моментом стал фестиваль Gotham Awards, где номинировали только Юру. По словам актера, в этот момент он ощутил болезненное разочарование и внутренний конфликт. Это стало неожиданным и трудным переживанием, ведь до этого он не чувствовал себя в чьей-либо тени.