MASH: рэпера Макана задержали сотрудники полиции в центре Москвы

Рэпер Макан снова попал в поле зрения правоохранителей из-за нарушения ПДД. По информации источника, артиста задержали сотрудники ГАИ в самом центре Москвы – на Малом Каменном мосту. Причина – вероятно, слишком темная тонировка на его Bentley Bentayga стоимостью около 30 миллионов рублей.

Инцидент произошел днем, около 16:20. За рулем авто находился сам Андрей Косолапов, он же Макан. По словам очевидцев, стекла машины были "наглухо" затемнены, что и вызвало интерес со стороны инспекторов. Разговор с полицией длился около получаса: артист, по словам свидетелей, был явно не в восторге, активно звонил кому-то по телефону и пытался решить вопрос на месте.

Стоит отметить, что Макан – не новичок в списке нарушителей ПДД. Ранее сообщалось, что только за одну неделю марта он собрал 17 нарушений на сумму 26 тысяч рублей. Причем большая часть – это превышение скорости.

Официальных комментариев от самого исполнителя пока не поступало, однако история уже активно обсуждается в сети. Фанаты разделились: кто-то считает, что это – "звездная болезнь", а кто-то защищает Макана, называя ситуацию "попыткой докопаться до популярного человека".

Ранее сообщалось, что в ДТП попало авто Егора Крида. Артист раскрыл подробности произошедшего.