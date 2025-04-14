В Сети обсуждают роман Веры Брежневой с 28-летним манекенщиком

После громкого развода с Константином Меладзе в 2023 году Вера Брежнева, кажется, снова готова к романтике – и, по слухам, ее сердце теперь принадлежит мужчине на 15 лет моложе. Блогер Богдан Беспалов утверждает: у 43-летней певицы роман с 28-летним манекенщиком Иваном Козаком.

По информации блогера, отношения между Брежневой и Козаком завязались после ее переезда в Киев. Он отмечает, что пара якобы состоит в близких отношениях и давно знакома. Иван участвовал в телепроекте "Хочу к Меладзе", а позже снялся в клипе Веры на песню "Розовый дым".





Сама Брежнева не комментирует слухи, но в последнее время подогревает интерес к своей личной жизни. В соцсетях певица делилась загадочными фото с мужчиной, лицо которого скрывала, – он был в кепке с надписью Mental Breakdown и держал стакан с прозрачной жидкостью. Личность спутника осталась тайной, но поклонники уже строят догадки.

Между тем, в сети обсуждают и другую возможную интригу – певицу также заметили на концерте "Океан Ельзы" в компании банкира Романа Бунича. Появление пары вызвало волну новых догадок: кто же настоящий избранник звезды?

Ранее Вера Брежнева намекнула на роман со старым знакомым.