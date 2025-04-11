Как (не)реагировать на хейт и объехать всю Россию вдоль и поперек – интервью с актрисой и блогером Натали Гурмановой





Актриса Натали Гурманова получила широкую известность благодаря своим видеороликам в ТикТок, где у нее 1,8 млн подписчиков. Она обожает путешествовать и рассказывает в своем блоге о поездках по всему миру. Но прежде всего ее блог – как личный дневник, где все советы и истории пережиты ей самой. 10 апреля в прокат вышел фильм “Я с тобой задыхаюсь” Ивана Пшенина. У Натали – одна из главных ролей.





Мы поговорили о далеких странах и эмиграции, мечтах о Камчатке и ночных съемках в Екатеринбурге.





– Натали, каким было ваше первое путешествие, о котором захотелось рассказать в своем блоге?





– К путешествиям меня приучила моя семья – с 5-ти лет я с родителями путешествовала по России. Невероятное впечатление произвели: Алтай, Байкал, Соль Илецк, Волгоград… Делиться хотелось с самого детства, но тогда блогинга еще не было. Сейчас в моем арсенале уже более 22-х стран, и каждый год я стараюсь посещать 2-3 страны, где еще не была, и рассказывать, что меня удивило.

– Как актрисе вам больше нравится именно видео формат?





– Да, мне очень нравится видео формат, в нем легко проявляться именно актрисе. Но так получилось, что ТикТок выбрал меня, там у меня сразу стали появляться подписчики и много просмотров. В течение года я вела запрещенный сейчас в России Инстаграм, а когда появился ТикТок, я поняла, что это обалденный формат, потому что там все по-настоящему – простые люди, нет вылизанной картинки, нет вранья. Я начинала с роликов на английском, с ними набрала 300 тыс подписчиков. Затем сменила формат, стала рассказывать про актерское мастерство, жизнь с котами, придумала рубрику “Города”. И к настоящему моменту у меня уже 1,8 миллионов подписчиков.





– В своем блоге вы очень искренняя, а такая искренность часто почва для хейта. Как вы реагируете на негативные отзывы?





– Нужно понимать, что хейт – это налог на популярность. Хейтеры – это самые ярые фанаты, если человек хейтит тебя в комментариях или пишет в личные сообщения, когда ты ему отвечаешь, у него меняется поведение. Хейтеры не воспринимают блогеров и артистов как простых людей и думают, что мы как роботы ничего не чувствуем. А когда они понимают, что мы тоже испытываем эмоции, и они причиняют нам боль, у них меняется мнение – но не всегда. Если мнение не меняется, то это нужно принять и сказать себе, что хейт это – топливо для твоих роликов. Самые провокационные ролики набирают по несколько миллионов просмотров, поскольку они вызывают эмоцию у зрителя.

Сейчас я в себе достаточно уверена, работа с психологом дала свои плоды, и я готова к любой критике. Я понимаю, что если я хочу дальше развиваться в профессии, без этого никуда, ты их триггеришь чем-то, поэтому возникает такая реакция, а если есть реакция – это замечательно, без этого ничего не получится.





– Вы часто переезжаете, а в какой стране вам хотелось бы остаться?





– Я жила в разных странах, у меня есть с чем сравнить, и я хочу сказать, что Россия – это лучшая страна для жизни. Здесь лучший сервис, лучшие и искренние люди – никто тебе не будет улыбаться в лицо, а за спиной говорить, что-то другое, все прямолинейные и открытые. Медицина доступная и на высочайшем уровне. Я очень люблю Россию и с удовольствием путешествовала бы из России. Но поскольку я вышла замуж, а мой муж –колумбиец, нам будет не очень удобно жить в Москве и мы будем жить на две страны. Вторую страну мы сейчас выбираем, чтобы она была удобна для нашего бизнеса. Мы рассматриваем США или ОАЭ. Но пока мы живем в Испании.





– Вы писали, что первое время вам было нелегко привыкнуть к новым условиям в другой стране. В чем вы нашли свою внутреннюю опору?





– Да, я переехала несколько месяцев назад, адаптация до сих пор трудно проходит. По эмоциям эмиграция – это сильная боль. У меня в России было все: карьера, семья, выстроена рутина, постоянные мероприятия, меня везде приглашали и была очень активная жизнь. Но если ты умеешь быть свободным от всех привязанностей, ты будешь везде счастлив.





– Вашу личную жизнь тоже обсуждают. Можно ли популярному артисту разделить личное и публичное? И нужно ли это делать? У многих артистов личная жизнь – это часть звездного образа.





– Некоторые знаменитости создают пары, им легче вместе продвигаться по жизни и в профессии, общаться с поклонниками. Я считаю, что это нормально показывать свою личную жизнь, если партнер тоже к этому готов. С первым мужем мы снимали больше совместных роликов. Но после развода и нового замужества я решила, что не буду публично демонстрировать свои отношения, и сейчас я практически не выкладываю видео ролики с мужем, хотя он не против и меня во всем поддерживает. Я понимаю, что если буду вовлекать мужа в блог, мы будем набирать миллиардные просмотры, а я хочу сама реализоваться в новом формате тревел-блога. К тому же, у мужа много своих проектов, свой бизнес и я не хочу, чтобы он отвлекался, а хочу, чтобы он продолжал зарабатывать деньги, и я буду сама зарабатывать.





– Вы подробно пишите о своих сеансах психотерапии. В какой момент вы поняли, что вам необходима помощь специалиста?





– Терапия – это огромная зона роста. Если ты не в терапии, тебя понадобиться 5 лет для проработки своих травм и ложных убеждений, а если ты в терапии, тебе понадобится год. Терапия многие процессы ускоряет. У меня жизнь изменилась кардинально, как только я вошла в терапию 8 лет назад. Это лучшее, что существует и я всем рекомендую, но надо очень серьезно подойти к выбору грамотного специалиста с высшим образованием. Я делюсь своими переживаниями, чтобы люди, которым сейчас плохо, поняли, что они не одни. Очень многие благодарят и пишут, что им становится легче. Таким образом я помогаю людям раскрываться, понять, что они не одиноки, и самой себе помогаю – мне тоже становится легче, когда я чувствую себя нужной.





– Для любого шоу нужен какой-то вызов. Какой вызов вы перед собой поставите в своем трэвел-шоу?





– Чтобы вести тревел-шоу, надо уделять много времени путешествиям, тратить много сил и энергии, придумывать разные сценарии и, возможно, не получится уделять должного времени семье. Но я не думаю, что я буду всю жизнь вести тревел-шоу, поэтому это будет одно из моих хобби.





– Вы выглядите потрясающе. Вы попадали в ситуации, когда вам помогала внешность и наоборот, когда к вам отнеслись несерьезно или говорили, что “это потому что она красивая”?





– Не припомню таких ситуаций, потому что я стараюсь сочетать знания, образование и внешность. Мне нравится, когда девушки красивые, образованные и умные, умеют себя подать, занимаются собой и развиваются. Я всегда хотела быть такой, поэтому никогда не попадала в подобные ситуации.





– Как вы познакомились с Иваном Пшениным, режиссером фильма “Я с тобой задыхаюсь”?





– Его жена – моя одногруппница – порекомендовала меня как актрису на его первый документальный фильм про сахарный диабет. Тогда мы ездили на съемки в Таганрог, после этого я поняла, что Иван – гениальный режиссер. Я увидела как он работает, и мы друг другу подошли по темпераменту, трудоспособности и ответственности. И он меня пригласил попробоваться на роль Тани в фильме “Я с тобой задыхаюсь”. Я прошла кастинг, роль очень интересная. Таня строгая, серьезная, у нее все по плану, она расписала сценарий девичника, что будет на свадьбе, что молодожены будут делать после свадьбы. В общем, деловая бизнес леди. А главной героине это абсолютно не нужно, она спонтанная и непредсказуемая, и она стоит перед выбором: предпочесть себя, свою душу и свои интересы, или принять давление со стороны подруги.





– Где на этот раз проходили съемки?





– Съемки проходили в отеле в Екатеринбурге. Потрясающе, что весь фильм снят в одной комнате. Удивительно, как это Иван все придумал, я восхищаюсь его талантом и умению выходить из разных ситуаций – у него хватало силы держать всю команду в хорошем расположении в дисциплине. А ведь иногда приходилось снимать даже ночью.





– У вас много увлечений, и вы однажды признались, что трудно выбрать что-то одно. И все-таки, составьте топ-5 любимых занятий в свободное от съемок время.





– 1. На первом месте – путешествия, это моя страсть, я без них не могу.

2. Хайкинг. Очень люблю походы в горы!

3. Верховая езда.

4. Серфинг. В Испании все это очень доступно, 20 минут и ты на море или в горах.

5. Очень люблю рисовать. А еще смотреть кино и ходить в рестораны.





– Не верится, но скоро лето и пора планировать отдых. Где, по вашему мнению, лучше отдыхать семьей?





– Если вы ищите спокойный семейный отдых и не стеснены в средствах – то это Мальдивы и Египет, там красивейшая природа, отличный сервис и чистые пляжи.

Тем, кто предпочитает путешествовать по России я рекомендую Алтай, невероятное место. Если вы также как я любите горы, обязательно съездите в Дагестан.





– Какое место произвело на вас самое сильное впечатление?





– Грузия – незабываемые впечатления на всю жизнь. Из последнего, где я была и до сих пор под сильным впечатлением – Япония и Южная Корея, совершенно другой мир, восхитительно. Сейчас я в предвкушении Африки и Швейцарии.





– Как бы вы составили маршрут по России, чтобы лучше узнать свою страну?





– Можно начать путешествие с Калининграда, затем отправиться в столицу, из Москвы в Петербург, из Питера удобнее всего – исследовать природу и достопримечательности в Карелию, оттуда едем сразу на юг посмотреть горы Кавказа и, конечно, Эльбрус, обязательно посетить Махачкалу, далее Урал – Екатеринбург, Пермь, следом – Омск, Тюмень, и едем в сторону Новосибирска, откуда направляемся изучать исследовать республику Алтай. Все, что я перечислила – это мой маршрут, я везде была. Поэтому, если захочется летом исследовать Россию, это все реально! Единственное, где я еще не была, это Сахалин и Камчатка, мечтаю туда добраться.





– Какую книгу вы перечитывали несколько раз и какой фильм пересматривали?





– В последнее время я увлеклась чтением нон фикшн книг по саморазвитию: “Трансерфинг реальности” Вадима Зеланда, “Подсознание может все” Джона Кехо, “Поток” Михая Чиксентмихайи. Люблю читать книги по психологии и на темы творчества, такие как “От идеи до злодея: учимся создавать истории вместе с Pixar”. Из художественной литературы обожаю научную фантастику – Рэя Бредбери и Бернард Вербера. В кино я тоже я безумно люблю научную фантастику.





– Кто из артистов в вашем плейлисте?





– Эд Ширан, Джастин Бибер, Тэйлор Свифт, Maroon 5, Imagine Dragons.



