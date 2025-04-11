Тейлор Свифт подала судебный иск против Канье Уэста

Один из самых громких голливудских конфликтов снова набирает обороты: Тейлор Свифт официально подала в суд на Канье Уэста за клевету. Поводом стали свежие заявления рэпера в соцсети X (бывший Twitter), где он утверждал, будто у певицы были интимные отношения с Джастином Бибером и Гарри Стайлсом.

Команда юристов Свифт подала иск, требуя немедленно прекратить распространение подобных заявлений. По словам источника, близкого к певице, в этот раз Уэст "перешел черту":

"Это не просто клевета. Это сексуальное домогательство с его (Уэста – Прим. ред.) стороны, клевета в адрес женщины и намерение нанести ей вред – как лично, так и ее карьере", – подчеркнул инсайдер в беседе с журналистами.

Певица требует судебный приказ, который обязал бы Уэста воздержаться от любых высказываний в ее адрес. Юристы намекают: если рэпер не угомонится, следующий шаг – более серьезные правовые меры.





История конфликта между Тейлор Свифт и Канье Уэстом уходит в 2009 год, когда он ворвался на сцену MTV VMA и перебил речь Тейлор, заявив, что награду заслуживает Бейонсе. С тех пор между артистами не утихали перепалки, то скрытые, то публичные. Уэст упоминал Свифт в своих треках, а в интервью она называла его "двуличным" – мол, за кулисами дружелюбен, а на публике делает все, чтобы "хайпануть" на ее имени.

Стоит отметить, что поведение Канье вызывает все больше вопросов. В последние месяцы он регулярно шокирует публику странными заявлениями: от обвинений Ким Кардашьян в "неправильном воспитании детей" до скандальных признаний в симпатиях к нацизму. Особенно бурно обсуждался его недавний выход на "Грэмми" с полностью обнаженной супругой Бьянкой Цензори, которая, к слову, вскоре после этого ушла от него.