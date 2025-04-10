Киану Ривз спровоцировал слухи о тайной свадьбе

Кольцо на безымянном пальце Александры Грант снова дало повод для разговоров: фанаты обсуждают возможную свадьбу 60-летнего Киану Ривза и его избранницы. Пара была замечена во время прогулки по Лондону – они выглядели расслабленными и счастливыми, но внимание поклонников привлек не столько образ звезд, сколько аксессуар на руке художницы.

На левой руке Александры папарацци разглядели изящное кольцо, и поклонники пары тут же предположили: это может быть либо помолвка, либо уже состоявшаяся тайная церемония. Тем более, что Ривз и Грант давно вместе – их роман начался в 2011 году, а впервые на публике в качестве пары они появились только в 2019-м.

Интересно, что любовная история актера началась вовсе не с красной дорожки, а с общего творческого проекта. Киану писал тексты, а Александра создавала иллюстрации к его книге – именно тогда между ними и вспыхнуло взаимное чувство. С тех пор пара нечасто появляется вместе на светских мероприятиях, а личную жизнь старается держать в тени.



На этот раз репортерам удалось не только запечатлеть редкий выход звезд, но и уловить трогательные моменты в их общении. По словам очевидцев, во время ужина Киану выглядел немного застенчиво: он внимательно слушал Грант, реагировал на каждую ее реплику, а на попытку поцелуя ответил скромным жестом – подставил щеку. Поведение актера поклонники расценили как знак искренней привязанности.



Киану Ривз всегда относился к отношениям очень серьезно. За его плечами – личная трагедия: его прежняя возлюбленная Дженнифер Сайм потеряла ребенка, а спустя два года погибла в аварии. С тех пор актер старался избегать лишнего внимания к своей личной жизни и крайне редко делал публичные заявления на эту тему.

Пока официальных заявлений о свадьбе пара не делала. Но если церемония и прошла в тайне – это вполне в стиле Киану.