Собчак прокомментировала скандал с местом на кладбище для Паши Техника

Паша Техник скончался накануне в Таиланде. Тело звезды андеграунда только вчера доставили в Москву. Известно, что артиста похоронят 11 апреля. Между тем вокруг него разгорелся скандал. Ксению Собчак, которая уже взяла интервью у экс-супруги Техника Евы Карицкой, обвинили в том, что она обманула семью умершего.

Об этом громко заявил Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова. По его словам, Ксения договорилась с Евой Карицкой – вдовой Паши – на сумму около 600 тысяч рублей за право на эмоциональный рассказ о последних днях жизни рэпера. Однако, как утверждает Лука, после записи интервью на связь Собчак больше не вышла.

"На данный момент Ксения Анатольевна ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила", – объяснил сын Никаса Сафронова.



Пользователи Сети тут же разделились на два лагеря: одни встали на сторону семьи рэпера, другие – на защиту Ксении. Прокомментировать ситуацию поспешила сама Собчак и заявила, что ничего не обещала семье Паши.



"Я НЕ занималась и не занимаюсь похоронами Паши Техника. Я даже не знаю, где он будет похоронен. Интервью взяла, потому что пыталась помочь еще при его жизни. Прекратите нести чушь", – заявила журналистка в своем блоге.





Затравкин рассказал, что Техника планировали похоронить вместе с родными, но там попросту не оказалось места. По словам сына Сафронова, именно он сейчас занимается всеми вопросами, связанными с прощанием. По словам бывшей жены Паши, певца предадут земле на Николо-Архангельском кладбище.