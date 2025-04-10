Джастин Бибер эмоционально отреагировал на папарацци в кафе

Американский поп-исполнитель Джастин Бибер испытал эмоциональный стресс после неожиданной встречи с представителями желтой прессы. Инцидент произошел в одном из кафе в Палм-Спрингс, куда артист зашел в компании друзей. Там его поджидали репортеры, стремящиеся запечатлеть каждый шаг звезды.

Реакция певца оказалась весьма бурной: едва услышав вежливое приветствие одного из фотографов, он вышел из себя. Джастин начал кричать, жестко обвиняя представителей СМИ в корыстных мотивах, не скрывая раздражения. Он размахивал руками, пытался закрыть объективы камер и требовал, чтобы его оставили в покое.

Хотя дело не дошло до физического конфликта, наблюдатели отметили, что поведение Бибера было крайне нестабильным и напоминало нервный срыв. Певец не переходил к оскорблениям или агрессии, но его действия явно сигнализировали о внутреннем напряжении. После инцидента папарацци покинули заведение, позволив артисту перевести дух.

Слухи о ментальном состоянии Джастина Бибера муссируются уже не первый месяц. В прессе регулярно появляются сообщения о возможных проблемах со здоровьем и напряженной ситуации в его браке с Хейли Бибер. Близкие к звездной паре источники ранее сообщали о том, что исполнитель испытывает трудности с эмоциональной стабильностью, а его супруга даже просила знакомых молиться за его благополучие.

Наблюдатели считают, что давление со стороны медиа и постоянная слежка могут быть одной из причин нестабильного поведения Джастина Бибера, который с юных лет находится под пристальным вниманием публики.