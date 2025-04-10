Юра Борисов подписал контракт с крупным голливудским агентством

Российский актер Юра Борисов продолжает укреплять свои позиции в мировом кинематографе. Недавно произошло очень важное событие в его карьере – подписание контракта с United Talent Agency (UTA) – одним из самых влиятельных агентств в Голливуде. Компания будет представлять интересы Борисова во всех профессиональных направлениях, включая кино, телевидение и международные проекты.

Это стало логичным продолжением стремительного роста популярности актера после его участия в фильме "Анора" режиссера Шона Бейкера. Именно за эту работу Борисов получил номинации на ключевые кинонаграды, включая премии BAFTA, Гильдии киноактеров США и "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана". Хотя награда в итоге досталась другому актеру, сама номинация стала историческим событием – Юра стал первым россиянином, получившим такую оценку от Американской киноакадемии.

Среди других клиентов UTA – легенды мирового кино, такие как Харрисон Форд, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе и Майкл Джей Фокс. Присоединение Борисова к числу подопечных агентства открывает для него возможности работы в самых масштабных и амбициозных проектах.