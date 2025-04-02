Скончался голливудский актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмэна

На 66-м году жизни скончался актер Вэл Килмер. По сообщениям зарубежных СМИ, причиной смерти стала пневмония. Трагическую новость подтвердила его дочь, Мерседес Килмер.

Последние годы жизни актера были непростыми. В 2015 году Вэл столкнулся с тяжелым диагнозом – рак гортани. Болезнь сильно изменила его внешность и голос, но он не сдавался, проходил курсы химиотерапии и даже добился ремиссии. Несмотря на это, здоровье актера продолжало оставаться под угрозой.

"Я боролся с раком. Лечение помогло, но из-за опухоли мой голос изменился. Я знаю, что это звучит необычно, но главное – я жив", – говорил актер.

Килмер продолжал радовать поклонников своим творчеством, но в последние годы почти не появлялся в кино. Он увлекся искусством и создавал абстрактные принты, находя в этом вдохновение и утешение.

Карьера Вэла Килмера охватывала десятилетия и оставила след в истории кино. Он запомнился зрителям по культовым ролям: Бэтмен в "Бэтмен навсегда", офицер в "Спартанце", пилот в "Лучший стрелок" и легендарный злодей в "Острове доктора Моро".

Многие коллеги вспоминают Килмера как талантливого, разностороннего и невероятно преданного актерскому мастерству человека.

Вэл Килмер был женат на актрисе Джоанн Уолли, с которой у него двое детей – дочь Мерседес и сын Джон Уоллес. Несмотря на развод, он всегда оставался любящим отцом и поддерживал семью.

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