Скончался создатель передачи "Человек и закон" Вахтанг Микеладзе

6 марта на 88-м году жизни ушел из жизни выдающийся режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе. Его имя навсегда останется в истории российского и грузинского кинематографа как создателя программ и фильмов, глубоко раскрывающих тему преступности и правосудия.

Вахтанг Микеладзе стоял у истоков культовой телепередачи "Человек и закон", которая стала одной из самых узнаваемых программ о праве и социальной справедливости. Его документальные работы, такие как "Документальный детектив", "Шпионы и предатели" и "Приговоренные пожизненно", не только освещали реальные криминальные истории, но и заставляли зрителей задуматься о природе преступности.

Он окончил ВГИК, где изучал режиссуру документального кино. После этого начал карьеру в Тбилиси, а затем продолжил работать над документальными лентами в Москве. За полвека он снял более 2500 фильмов и был удостоен свыше полутысячи наград, включая престижную премию Лейпцигского кинофестиваля за работу "Серые цветы", которая раскрывает тему детской и подростковой преступности.

Кроме криминальных расследований, режиссер снимал и фильмы о войне, культуре и искусстве. Среди его работ – "Умереть в Сталинграде", "Эрмитаж. Пульс жизни" и "Кровавые листья сакуры".

Вахтанг Микеладзе был заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР и народным артистом Ингушетии.

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