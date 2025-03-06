Актер Михаил Тарабукин: "Зять я хороший, но пока потенциальный"

В последнее время, услышав фамилию Михаила Тарабукина, многие сразу вспоминают: "Так это же тот самый Федя!". Совсем недавно на большие экраны вышла новая картина с его участием – "Зять", в которой Михаил снялся в небольшой, но опять же, комедийной роли. Сам же актер уверяет: закрепившееся за ним амплуа не в полной мере отражает весь его актёрский арсенал. Кроме комедий, он много снимался в военно – исторических проектах, мелодрамах и детективах. В личной беседе он признался, что считает себя человеком серьезным, который, кстати, совсем не любит смотреть юмористические передачи и развлекательные шоу, а предпочитает картины в стиле нуар…

– Михаил, а можете чуть про свою новую роль в "Зяте" рассказать?

– В этом проекте она весьма скромная, но кое-что все-таки перепало. Как говорится: "украсил фильм ярким эпизодом", что тоже весьма неплохо, считаю. Сегодня роль маленькая – завтра большая, зато вселенной за меня не обидно, все в гармонии. В "Зяте" – я смешной охранник, такой, "понимающий ситуацию". Да и в кадре можно было поимровизировать, как я люблю. На мой взгляд, получилась очень забавная и всем понятная история с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником в главных ролях. Если кратко, то картина о любви, которой все возрасты покорны! Сюжет вращается вокруг идеального мужа и образцового отца, чья жизнь спокойна, предсказуема и уже нетороплива. Он строит планы на годы вперед, мечтая о светлом будущем для своей семьи: жены и 20-летней дочки. Однако жизнь подкидывает ему неожиданный "подарочек" в виде старого друга из бурной юности в виде потенциального зятя. Но и это еще не все проблемы.

– Раз уж речь зашла о зятьях, то вы сам какой?

– Ой, я пока тоже "потенциальный", только вот готовлюсь им стать. Мне 43, а все зрею. Свадьбу собираюсь сыграть летом, но тихонечко, не как все. Но я заранее уверен, что зять я хороший. Я бы даже сказал – "хоть куда". Обладаю ценным свойством всегда найти общий язык с мамами своих женщин, которые меня выбирали. Ну, что уж тут корчить альфасамца: мы выбираем, нас выбирают.… Это про меня.

Но "тещи" меня очень любят, это факт! Как-то вот могу им угодить. Главный "секрет" – проявлять внимание, галантность, предупредительность, искренне интересоваться; как дела? И, конечно, уважительное отношение к их дочерям! Это подкупает. А вот с папами посложнее. Я сам рос без отца, и мне затруднительно выстраивать с ними диалоги.

– Михаил, можно поинтересоваться, в каких проектах вы сейчас задействованы, где вас можно будет увидеть в ближайшее время?

– В этом году я наконец выступлю в другом амплуа, а то период комедийного героя как-то слишком затянулся. Когда "Кухня" стартовала, да еще и с таким успехом, меня хорошенько так "подвесили" на гвоздик комика. Но у каждой медали есть две стороны. С одной – я стал популярен, с другой – большинство телевизионных продюсеров и режиссеров перестали воспринимать меня как серьезного актера. Сейчас, когда шумиха вокруг сериалов поутихла, мой любимый режиссер Сарик Андреасян предложил мне сначала маленькую роль в военную драму. А затем, отсмотрев отснятый материал, удивленно так: "А ты органично в серьезных ролях смотришься... Это прямо твое". Открыл Америку. Я ему начал перечислять фильмы, в которых я до "Кухни" снимался: и роль рядового Бабушкина в сериале "Солдаты", и разведчика Ерошкина в военной драме "Разведчики. Последний бой", и Рифа в "Морских дьяволах"… Порядка 15 военных картин в фильмографии.

В итоге у меня одна из главных ролей в фильме "Солдатская мать", который мы должны закончить к маю, к юбилею Великой победы. В центре сюжета – Ефросинья Семенова, которая не дождалась с фронта своих девятерых сыновей. У героини есть реальный прототип – Епистиния Степанова, жительница хутора Первого мая Тимашевского района Краснодарского края. Сьемки, надо сказать, очень непростые, даже физически. Работа сложная, но крайне для меня важная и ответственная. Считаю, что вот ради таких ролей и таких сценариев и становишься актером. Самое главное в моей профессии – это правдивость в кадре, умение вызывать у зрителя честные эмоции. Если ты, к примеру, негодяй по роли, то и зритель тебя должен ненавидеть, ждать с нетерпением, когда воздаться тебе по делам твоим.… А если ты – повар Федя, то будет отлично, если после съемок кто-то из зрителей будет просить у тебя рецепт приготовления пирогов, например… Это говорит о том, что свое дело ты сделал "на отлично".

Актер всегда должен быть разным и убедительным!

– А вот, кстати: любимый рецептик-то у вас есть? Готовить умеете?

– Не поверите, но готовить я научился сам, во время пандемии. Чтобы не заскучать и не сидеть без дела, решил прикупить сковородок, кастрюль и начал осваивать кулинарное искусство. И так, надо сказать, в процесс неожиданно втянулся. В ход уже пошли инновационные новинки: мультиварки, блендеры навороченные, блинницы. Получаться неплохо стало. Особенно мне удаются ризотто и плов. А так, больше люблю простую еду – сытную и калорийную. Да простят меня худеющие. Но, опять же, я, конечно, не профессиональный кулинар, я лишь актер, играющий повара.

– Вы тут обмолвились, что не любите комедии и шоу смотреть. А что предпочитаете?

– Мрачное кино, нуар, фильмы ужасов. Зима, холод, черно-белый фон и кровавые расследования. А еще обожаю смотреть фэнтези, что-нибудь очень далекое от реальности. Сериалы, например, "Игра престолов" или "Мост". А вот комедии как-то не очень люблю, правда. Но иногда все же смотрю. Вообще, было бы здорово сняться в каком-нибудь костюмированном фэнтези или вовсе в фильме ужасов. В роли какого-нибудь плохиша. Это моя мечта!