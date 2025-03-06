Ольга Бузова закрыла свою сеть ресторанов BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей

Популярная телеведущая, певица и бизнесвумен Ольга Бузова окончательно распрощалась со своим ресторанным проектом BUZfood. Несмотря на громкий старт и амбициозные планы, сеть заведений оказалась убыточной, а общие финансовые потери достигли впечатляющих 100 миллионов рублей.

В 2019 году Бузова зарегистрировала компанию "Бузова Рест Компани" и открыла три ресторана под брендом BUZfood – два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Проект обещал демократичные цены и атмосферу в стиле самой Ольги: ярко, модно и "по-бузовски". Параллельно звезда решила расширить бизнес, выпустив алкогольные напитки под собственными брендами – Buzwine, Buzbeer и Buzvodka.



Однако с самого начала бизнес столкнулся с трудностями. Рестораны не приносили ожидаемой прибыли, заведения регулярно штрафовали за нарушения, а эксклюзивные напитки так и не завоевали рынок.



С 2021 по 2024 год компания ежегодно терпела убытки в размере 19 миллионов рублей. В результате рестораны закрывались один за другим, а бренд постепенно уходил в прошлое. Окончательную точку в проекте поставило закрытие юридического лица BUZfood.

Ранее Бузова не раз заявляла, что не намерена навсегда уходить из ресторанного бизнеса и готова вернуться с новыми идеями. Однако пока певица сосредоточена на других сферах – от музыки до модных коллабораций.

Ранее Ольга Бузова в Кремле высказалась о скором отцовстве своего экс-бойфренда Давы.