Меладзе останавливается в элитном доме в Подмосковье во время тайных визитов в Россию

Валерий Меладзе, несмотря на активную гастрольную деятельность за пределами России, продолжает поддерживать связь со страной. По сообщению SHOT, певец владеет элитной недвижимостью в Московской области и периодически тайно посещает российскую столицу.

Журналисты узнали, что его основной загородный дом располагается в престижном жилом комплексе "Миллениум-парк" в Истринском районе. Трехэтажный особняк был построен на участке площадью 2,7 тысячи квадратных метров, который артист приобрел еще в 2016 году. Покупка земли осуществлялась с привлечением ипотечного кредита, а строительство завершилось только к 2021 году. Дом был оформлен на его супругу, Альбину Джанабаеву, экс-участницу музыкального коллектива "ВИА Гра". Роскошное жилище занимает около 600 "квадратов" и оценивается в сумму не менее 350 миллионов рублей.

До переселения в этот дом семья артиста прожила порядка шести лет в другом особняке, расположенном в том же жилом комплексе. Однако в настоящее время территория новой резиденции кажется заброшенной: на окнах скопилась пыль, а во дворе нет автомобилей, что наводит на мысль о редком использовании жилья. Помимо этого, у Меладзе остается квартира в столичном районе Строгино, где проживает его мать, которой уже 92 года.

Хотя артист предпочитает не афишировать свои визиты в Россию, в последнее время он был замечен в Москве несколько раз. В феврале его видели в аэропорту Шереметьево, откуда он отправлялся на выступление в Баку. Поклонники отметили, что певец вел себя дружелюбно и приветливо перед полетом, после чего проследовал в VIP-зал. В Азербайджане он выступил с концертом, в ходе которого намекнул, что когда-нибудь сможет снова выступать перед российской аудиторией без необходимости покидать страну.

Несмотря на то, что Валерий Меладзе отказался от выступлений в России, официально объясняя это загруженным гастрольным графиком, некоторые считают, что причина может быть связана с возможными негативными реакциями в медиа. Также сообщается, что у артиста имеется внушительный автопарк из восьми автомобилей Mercedes, все из которых зарегистрированы на единый номер, отличающийся лишь серийными знаками. Это вызвало обсуждения о его возможном возвращении в страну, но официальных заявлений на этот счёт от певца не поступало.