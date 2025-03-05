Валерия объяснила, почему больше не ходит к психологу

Певица Валерия стала одной из приглашенных звезд на мероприятии, организованном платформой VK. В рамках этого события она поделилась своими взглядами на возраст, красоту, уход за собой и даже рассказала о своем неудачном опыте работы с психологом.

Артистка вспомнила, что когда-то, еще в молодые годы, она решила обратиться за профессиональной помощью, но встреча с психологом оставила у нее негативные впечатления. По ее словам, специалист, к которому она попала, оказался нечестным человеком и, как ей показалось, действовал не в ее интересах. С тех пор Валерия больше не видит смысла в подобного рода консультациях. Она уверена, что может справляться со своими внутренними вопросами самостоятельно.

"Я поняла, что передо мной сидит такой ушлый человек, который был в сговоре с объектом моих сомнений, скажем так, и работал на него. С тех пор я ни ногой", – цитирует артистку сайт "Страсти".

Певица подчеркнула, что не испытывает комплексов по поводу возраста, а, напротив, гордится тем, как выглядит и чувствует себя в 56 лет. Более того, она замечает, что молодые девушки нередко восхищаются ее внешним видом и стремятся к такому же образу жизни. Однако, по ее мнению, заботиться о себе нужно с юности, а не откладывать этот вопрос на потом.

Валерия всегда уделяет внимание своему здоровью и считает, что хорошее самочувствие и внешний вид – результат дисциплины, правильного образа жизни и любви к себе. Она уверена, что красота – это не только физическая оболочка, но и внутреннее состояние, которое складывается из самопринятия, гармонии и уверенности.

Ранее стало известно, что певица планирует завершить свою музыкальную карьеру. Об этом сообщил ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, грядущий альбом, который выйдет 11 апреля и будет включать 14 песен, станет последним в дискографии артистки. Название альбома – "Исцелю" – символично отражает завершающий этап ее творческого пути.

Пригожин также отметил, что в течение ближайших трех лет Валерия даст финальный концерт, после чего окончательно уйдет со сцены. Это решение она обдумывала еще с периода пандемии, когда серьезно задумалась о новом этапе жизни.