Андреасян поругался со студентами киноколледжа и заявил о ненависти к Тарковскому

В одном из московских киноколледжей произошел конфликт между известным режиссером Сариком Андреасяном и студентами учебного заведения. Инцидент развернулся во время лекции, организованной для молодых кинематографистов, когда в ходе обсуждения темы авторского кино и его коммерческой составляющей возникли разногласия между режиссером и учащимися.

В центре дискуссии оказался вопрос о значении фильмов, созданных не ради финансовой выгоды, а также творчество легендарного советского режиссера Андрея Тарковского. Одна из студенток подняла тему фестивального кино, но ее мнение вызвало крайне негативную реакцию у Андреасяна. Режиссер в резкой форме заявил, что не приемлет авторское кино и считает его устаревшим направлением, не представляющим интереса в современных реалиях. Особенно жёстко он высказался в отношении творчества Тарковского, назвав его работы деградировавшим кинематографом, который давно остался в прошлом.

"Я ненавижу Тарковского. Тарковский – это ужасно. Я ненавижу авторское кино. <...> Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер", – сказал Андреасян.

Спор перерос в эмоциональную перепалку, во время которой режиссер не сдерживал резких выражений. Он отметил, что не видит смысла обсуждать подобные темы и что для него важнее кино, способное приносить прибыль. Также он дал понять, что не верит в возможность значительных достижений в области фестивального кино для современных студентов, усомнившись в их перспективах получить признание на международном уровне.

Оживленное обсуждение завершилось тем, что Сарик Андреасян, разочаровавшись в беседе, покинул аудиторию. Его уход сопровождался аплодисментами и смехом студентов. Позже представители учебного заведения подтвердили, что произошёл небольшой инцидент, однако подчеркнули, что встреча носила неофициальный характер и была организована по инициативе отдельных лиц.