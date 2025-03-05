Майки Мэдисон выразила любовь к Деми Мур, которую обошла на "Оскаре"

Церемония вручения премии "Оскар" в этом году не обошлась без сюрпризов. В номинации "Лучшая женская роль" многие ожидали победы Деми Мур, особенно после ее триумфа на "Золотом глобусе". Однако главная награда досталась 25-летней Майки Мэдисон за роль в трагикомедии Шона Бэйкера "Анора". Это решение вызвало бурные дискуссии среди зрителей и поклонников киноискусства, ведь для 62-летней актрисы это была первая номинация на престижную премию, и ожидания от ее победы были особенно высоки.

Несмотря на то, что многие зрители увидели разочарование на лице Деми в момент объявления победительницы, актриса проявила благородство и публично поздравила свою молодую коллегу. В своем личном блоге она поделилась эмоциями от участия в церемонии и выразила благодарность команде, которая помогала ей подготовиться к этому важному событию. Кроме того, она обратилась к Майки с теплыми словами, подчеркнув, что ждет ее новых работ на экране.

Мэдисон, в свою очередь, призналась, что восхищается Деми и рада была познакомиться с ней лично. По словам молодой актрисы, Мур – удивительная женщина, обладающая невероятным талантом и добротой. Она выразила свою благодарность за возможность увидеть мастерство знаменитой коллеги и отметила, что с нетерпением ждет ее новых проектов.

"Я переписывалась с Деми, которую обожаю. Она одна из самых милых и добрых женщин, которых я когда-либо встречала, и я очень благодарна, что смогла познакомиться с ней и увидеть ее блеск и талант лично", – сказала звезда фильма "Анора" в интервью The Hollywood Reporter.





После триумфа на "Оскаре" Майки не устраивала пышных торжеств. На следующий день она отправилась в уютное веганское кафе вместе со своими братьями, полностью отказавшись от макияжа и громких празднований. Однако ее эмоции после церемонии все еще были свежи. В интервью актриса рассказала, что после объявления результатов ее телефон был завален сотнями сообщений от друзей, знакомых и даже случайных людей, с которыми она сталкивалась в жизни. Это помогло ей осознать масштаб события и ту поддержку, которую она получила.

Тем временем в социальных сетях не утихали обсуждения итогов премии. Многие поклонники Деми Мур уверены, что именно она должна была стать обладательницей золотой статуэтки. Они отмечают, что актриса блестяще справилась с ролью в "Субстанции", продемонстрировав не только мощную актерскую игру, но и готовность предстать перед зрителями в совершенно новом, смелом образе. В глазах зрителей ее перевоплощение в картине было настоящим подвигом, заслуживающим признания.

Некоторые даже провели параллели между сюжетом фильма и реальностью: в "Субстанции" героиня Деми сталкивается с тем, что возраст становится преградой для карьеры, и в итоге ее место занимает молодая и яркая соперница. Ирония судьбы? Или же киноиндустрия вновь продемонстрировала свою предвзятость к актрисам старшего поколения?

Несмотря на это, Деми Мур не позволяет взять верх разочарованию после "Оскара", где победила Майки Мэдисон. После церемонии она устроила небольшой ужин в кругу своих дочерей и близких друзей, наслаждаясь картофелем фри и теплой атмосферой. Ее пост в социальных сетях был полон благодарности и надежды на новые свершения.