Сергей Бурунов задолжал налоговой более 10 миллионов рублей

Популярный российский актер, известный своими ролями в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Домашний арест" и фильме "Последний богатырь", оказался в непростой финансовой ситуации. По информации SHOT, у Сергея Бурунова накопилась крупная задолженность по налогам, которая превышает 10 миллионов рублей.

На данный момент артист работает через индивидуальное предпринимательство (ИП), на которое оформлены все его финансовые операции, связанные с получением гонораров за съемки в кино и сериалах, участие в рекламных кампаниях и проведение мероприятий. Однако из-за невыплаченных налогов Бурунов рискует столкнуться с рядом серьезных последствий.

Сотрудники налоговой службы уже уведомили актера о возможных мерах, которые могут быть приняты в отношении него в ближайшее время. В первую очередь ему грозит блокировка банковских счетов, что серьезно затруднит его финансовую деятельность. Более того, при невыполнении налоговых обязательств Бурунову могут ограничить право на выезд за границу, что может помешать его возможным зарубежным съемкам и проектам.

Кроме долгов перед налоговой службой, за актером числятся девять неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма задолженности по штрафам составляет девять тысяч рублей, и большая часть из них связана с превышением скорости. Эти штрафы были зафиксированы в марте текущего года на автомобиле BMW X5, который находится в собственности Сергея Бурунова.