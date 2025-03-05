Врачи предупредили Эммануила Виторгана о высоком риске инфаркта и инсульта

85-летнему российскому актеру Эммануилу Виторгану поставили неутешительный диагноз. Врачи выявили изменения в печени, поджелудочной железе и селезенке, что может привести к серьезным осложнениям. Как сообщает Mash, медики предупредили 85-летнего артиста о высоком риске инфаркта, инсульта и тромбоэмболии легочной артерии – опасного состояния, которое может привести к мгновенной смерти.

Чтобы избежать ухудшения здоровья, специалисты настоятельно порекомендовали актеру отказаться от вредных привычек. Виторгану следует исключить из рациона жирную пищу, полностью отказаться от алкоголя и курения, поскольку все это создает дополнительную нагрузку на организм и может усугубить его состояние.

Кроме того, артисту назначен пожизненный прием специальных препаратов, разжижающих кровь. Эти медикаменты необходимы для предотвращения образования тромбов, которые могут стать причиной опасных сердечно-сосудистых осложнений.

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения о том, что Виторгану стало плохо, и к нему была вызвана скорая помощь. Сообщалось, что актер почувствовал боли в сердце, находясь в своем культурном центре на Остоженке. Однако супруга артиста опровергла эту информацию, заявив, что слухи о его госпитализации не соответствуют действительности.

Эммануил Виторган – один из самых известных актеров советского и российского кинематографа. За свою карьеру он сыграл множество ролей в культовых фильмах, став настоящей легендой отечественного кино. Сейчас он продолжает вести активную жизнь, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем.