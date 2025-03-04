Оксимирона* обвиняют в растлении несовершеннолетних

Журналистка Настя Красильникова в своем подкасте "Дочь разбойника" раскрыла шокирующие подробности об отношениях рэпера Оксимирона (Мирона Федорова)* с несовершеннолетними поклонницами. Несколько девушек поделились историями, которые рисуют совсем не романтическую картину общения с артистом.

В подкасте говорится, что Мирон на протяжении нескольких лет вел переписки интимного характера с несовершеннолетними, а некоторых из них склонял к сексуальному взаимодействию. Так, одна из героинь расследования Виктория Кучак рассказала, что познакомилась с рэпером в интернете в 13 лет, после чего общение продолжалось до 16-летнего возраста. Именно тогда, как утверждает девушка, Оксимирон* изнасиловал ее прямо на своем концерте.

Другая девушка, Виктория Михайлова, показала скриншоты переписок, в которых рэпер настойчиво просил прислать откровенные фотографии, а также давал задания интимного характера. В тот момент она училась в 9 классе.

Еще одна пострадавшая, Вера Маркович, вспоминает, что впервые встретилась с Мироном, когда ей было 15 лет. Через год у них начались интимные отношения, которые, как выяснилось позже, сопровождались насилием и манипуляциями.

Журналистка, занимающаяся этим расследованием, пыталась связаться с Оксимироном еще в декабре 2024 года, но он предпочел проигнорировать запрос. Вскоре после этого рэпер отменил запланированный концертный тур, сославшись на проблемы со здоровьем. Однако теперь поклонники не исключают, что истинная причина может крыться в страхе перед разоблачением.

Интересно, что обвинения в груминге и сексуализированном насилии звучат не впервые. Уже в 2021 году в Сети появлялись посты девушек, которые рассказывали о жестоком обращении со стороны Оксимирона, но тогда эти заявления быстро исчезли. Теперь, после выхода подкаста, история снова всплыла на поверхность, и общественность ждет реакции от самого рэпера.

* Оксимирон (Мирон Федоров) внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.