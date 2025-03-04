Сергей Жуков просит суд запретить требования о блокировке фильма "Руки Вверх!"

Лидер популярной группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков оказался в центре судебного разбирательства из-за фильма, посвященного его легендарному коллективу. Музыкант подал иск в Арбитражный суд Москвы, требуя запретить блокировку кинокартины, которую пытаются убрать с онлайн-платформ две компании – "Издательство Джем" и "Компания Топ7".

После завершения съемок представители этих организаций начали активно добиваться удаления тизеров, а затем и самого фильма, ссылаясь на права на фонограммы песен, звучащих в ленте. Однако Жуков категорически не согласен с этим – он утверждает, что все композиции были перезаписаны специально для фильма и не имеют отношения к оригинальным трекам, которые, по заявлениям ответчиков, принадлежат им.

Конфликт разразился не на шутку – было подано около 20 исков о блокировке, но все они были отклонены. Теперь Жуков хочет раз и навсегда прекратить попытки помешать прокату фильма, обратившись в арбитраж. Суд пока не вынес окончательного решения, но после подачи иска атаки на картину временно прекратились.

Интересно, что это не единственный юридический спор между сторонами. Параллельно Арбитражный суд рассматривает еще три иска музыканта, связанные с признанием за ним авторских прав на хиты и фонограммы 90-х. В ходе этих разбирательств выяснилось, что издательство "Джем" якобы передало исключительные права на фонограммы третьей стороне, что и послужило поводом для множества судебных тяжб.

Ситуация продолжает накаляться, а финал этой юридической битвы пока неясен. Однако Сергей Жуков настроен до последнего бороться за фильм, который, по его мнению, по праву должен остаться доступным зрителям. Удастся ли ему отстоять свое творчество, станет известно уже в мае, когда пройдет основное судебное заседание.