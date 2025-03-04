Яна Рудковская про неудачи сына в спорте: "Саша переживает, когда не выигрывает"

Яна Рудковская – супруга двухкратного олимпийского чемпиона, двукратного серебряного призера Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы и десятикратного чемпиона России Евгения Плющенко. А еще она – и это уже очевидно – мама будущего олимпийского чемпиона Александра Плющенко. О том, как растет юный фигурист и какие успехи на льду делает, самый известный продюсер страны рассказала женскому журналу Клео.ру.

– Яна, мы встречаемся с вами на премьере фильма "Роднина". Для вас Ирина Роднина – тоже легенда фигурного катания и кумир?

– Ирина Роднина – президент федерации фигурного катания Московской области. А поскольку мы живем в Подмосковье, то много с ней общаемся, она контролирует работу нашей академии (школа фигурного катания "Ангелы Плющенко" в Москве и Санкт-Петербурге, созданная фигуристом Евгением Плющенко 5 апреля 2017 года. – Прим. ред.), много нам помогает, часто приезжает, дает советы. Поэтому я знаю ее как функционера. Но когда я была совсем маленькой, то, как и вся страна, болела на Олимпиаде за Роднину и Зайцева. Пережитые те эмоции остались со мной на всю жизнь. И именно благодаря Родниной я полюбила фигурное катание.

– А сегодня фигурное катание любит уже ваш сын Александр. Гордитесь его победами?

– У Саши не всегда есть победы. Например, недавно он как самый юный участник отобрался на "Детскую Россию". А там уже были мальчики на две головы его выше, лет по 14. И конечно, он не смог откатать все, как они, – например, еще не делает четверные прыжки. Хотя и хорошо выполнил всю свою работу – максимум, который можно сделать в 13 лет. Но он мне пообещал, что в следующем году обязательно, если не выиграет те соревнования, то точно войдет в тройку сильнейших. Он очень переживает, когда не выигрывает.

– Фигурное катание – сложнейший вид спорта. Не было такого, что Саша хотел его бросить и заняться чем-то другим?

– У него не то что нет такого шанса, даже мысли такой не было! Потому что он – достойный сын своего отца. Евгений Плющенко прыгнул свой первый аксель в 13 лет, а четверной прыжок выполнил в 15. И Саша идет четко его путем.





– Но изначально он сам захотел стать фигуристом или это была воля властных родителей, которой он просто покорился?

– У нас все дети занимаются чем-то только по своей воле. Сейчас, например, маленький Арсюша (ему идет пятый год. – Прим. ред.), когда приходит на какие-то мероприятия, то спрашивает у детей: "Ты что прыгаешь, какие делаешь прыжки?" Дети его не понимают, а Арсюша, как и Саша до семи лет, думает, что все дети на свете занимаются фигурным катанием. Они этим живут и не представляют, что бывает иначе.