Jay-Z подал в суд на обвинительницу за ложные заявления

Громкий скандал вокруг американского рэпера Jay-Z продолжает набирать обороты. Исполнитель, которого ранее обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, решил не оставлять безнаказанными своих оппонентов и подал судебный иск. В нем он требует привлечь к ответственности не только женщину, выдвинувшую обвинения, но и ее адвокатов, которые, по мнению музыканта, сознательно распространяли ложь, преследуя собственные корыстные цели.

Все началось с того, что в конце 2024 года анонимная заявительница подала иск, утверждая, что Jay-Z и его коллега Пи Дидди совершили насильственные действия в отношении 13-летней девушки на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards 2000 года. Однако спустя несколько месяцев, в феврале 2025-го, обвинительница неожиданно отказалась от своих претензий, не объяснив причины. Этот поворот в деле привел к новым судебным разбирательствам – теперь уже со стороны самого Jay-Z.

По версии адвокатов рэпера, обвинения изначально были сфабрикованы, а их целью был банальный шантаж. Они утверждают, что представитель истицы Тони Базби заранее пытался выманить у Jay-Z деньги, отправив ему требование о "конфиденциальном урегулировании". Однако, не получив желаемого, он решил предать дело огласке и обнародовал имя артиста в связи с серьезными обвинениями.

Jay-Z уверен, что эта ситуация нанесла ему серьезный репутационный ущерб и привела к многомиллионным убыткам. По предварительным подсчетам, его компания Roc Nation потеряла свыше 20 миллионов долларов из-за ложных обвинений. Рэпер намерен доказать, что обвинительница изначально не была уверена в своей версии событий. Якобы она призналась представителям Jay-Z, что ее история – выдумка, но адвокаты вынудили ее продолжать распространять ложную информацию, манипулируя ситуацией в своих интересах.

Сторонники Базби, в свою очередь, заявляют, что это лишь попытка рэпера запугать женщину и заставить ее замолчать. По их словам, истица отказалась от иска, опасаясь давления и возможных нападок со стороны общественности. Она также утверждает, что представители Jay-Z пытались заставить ее подписать документы, которые опровергали бы ее прежние обвинения.