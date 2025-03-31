Блогера Павла Дворецкого проверяют по делу о хищении 19 миллионов рублей

Тиктокера Павла Дворецкого задержали в подмосковной Балашихе. По предварительным данным, его подозревают в причастности к делу о мошенничестве, в результате которого пожилая женщина лишилась 19 миллионов рублей. Блогера доставили в отделение полиции для допроса, где он провел ночь. Сейчас его проверяют на возможное участие в преступной схеме, детали которой изучает следствие.

Имя блогера всплыло в рамках расследования дела, начатого еще в конце 2024 года. Следователи выяснили, что автомобиль, ранее принадлежавший Дворецкому, использовался для передачи крупной суммы денег. По версии следствия, курьер, передвигавшийся на этой машине, и получил средства от пострадавшей пенсионерки. Сам блогер утверждает, что продал автомобиль, а его причастность к афере пока официально не подтверждена.

Павлу Дворецкому 26 лет, он родом из города Суража Брянской области. Популярность ему принесло участие в роликах вместе с двоюродным братом Егором Шипом. После ухода из TikTok он сосредоточился на ведении лайфстайл-контента, делясь повседневной жизнью и увлечениями, среди которых – футбол и медийная лига "Синдекат". Также известно, что он строит музыкальную карьеру.

Среди подписчиков блогера – более 600 тысяч человек, ранее в TikTok у него было около четырех миллионов фолловеров. В социальных сетях он активно делится подробностями из личной жизни, включая поездки в США к отцу, проживающему там. Его отец, по данным СМИ, – обеспеченный человек.

Если подозрения подтвердятся, Павлу Дворецкому грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве. Пока официальных обвинений ему не предъявлено.