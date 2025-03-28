Приемный сын требует от Сергея Зверева компенсацию в 25 миллионов за тяжелое детство

Между Сергеем Зверевым и его приемным сыном разгорается новый виток давнего конфликта. 61-летний шоумен и стилист вновь оказался в центре громкой семейной истории: его наследник намерен подать иск и потребовать от отца компенсацию в размере 25 миллионов рублей, сообщает Mash. Поводом для обращения в суд молодой мужчина называет тяжелое детство, полное психологических травм, полученных, по его словам, из-за участия в светской жизни отца. По воспоминаниям сына, еще в детском возрасте он посещал шумные вечеринки, где происходящее оставило серьезный след в его психике.

Сергей Зверев-младший был усыновлен артистом из детского дома и получил не только новую семью, но и имя приемного отца. Однако со временем отношения между ними значительно ухудшились. По словам сына, причиной окончательного разрыва стал инцидент с пропажей вещей: отец якобы выгнал его из дома за воровство. С тех пор прошло более десяти лет, и, по всей видимости, восстановить связь не удалось.

Сейчас Зверев-младший живет скромно, перебиваясь случайными заработками. Его избранница ранее открыто комментировала, что они не претендуют на имущество отца, живут самостоятельно и не получают от него никакой помощи. Тем не менее, ранее стало известно, что Сергей-старший исключил сына из своего завещания.

Стилист не скрывал, что разочарован выбором сына, включая его личную жизнь, карьеру и поведение. Он мечтал, что приемный ребенок станет медийной фигурой, однако реальность оказалась далека от ожиданий. Конфликт усугублялся публичными высказываниями обеих сторон, взаимными упрёками и разными взглядами на жизнь.

Сам Сергей Зверев не остался в стороне и уже прокомментировал происходящее в своих соцсетях. По его мнению, очередной скандал – не более чем попытка спровоцировать общественный резонанс с подачи ток-шоу. Он призвал не реагировать на происходящее и сосредоточился на работе.