Лариса Долина вернула себе квартиру после мошенничества

Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной, вернув ей квартиру в центре столицы, утраченную в результате мошеннической схемы. Артистка стала жертвой обмана: неизвестные лица убедили ее перевести на якобы защищенный счет почти 120 миллионов рублей, вырученные с продажи недвижимости. Впоследствии выяснилось, что эти действия были частью хорошо спланированного преступления, и деньги исчезли вместе с аферистами.

Новым владельцем недвижимости стала 34-летняя москвичка Полина Лурье, купившая квартиру на законных основаниях. Однако после того как всплыли обстоятельства сделки, певица обратилась в суд с требованием признать передачу прав собственности недействительной. Параллельно Лурье подала встречный иск, требуя, чтобы Долина покинула жилье. Эти разбирательства продолжались несколько месяцев.

28 марта суд поставил точку в этом споре, отклонив требования покупательницы о выселении и полностью поддержав позицию певицы. Теперь право владения квартирой снова закреплено за Долиной. Более того, суд учел интересы семьи артистки, признав за ней, ее дочерью и внучкой право пользования жилплощадью.

Сейчас адвокаты Лурье готовят апелляцию, намереваясь оспорить вердикт. Но, по мнению экспертов, перспективы пересмотра исхода дела выглядят сомнительно. Суд принял сторону Ларисы Долиной, учитывая, что сделка была заключена под влиянием обмана, а ее последствия нанесли реальный ущерб не только финансово, но и лично.