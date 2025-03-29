Режиссер Алексей Зотов: "Феномен Кологривого — в обаятельности, на него хочется смотреть"

Режиссер Алексей Зотов – один из тех, кто в российском кино умеет говорить со зрителем на языке доброй, живой и искренней комедии. На его счету сериалы "Политех", "Пожить как люди", а также другие полнометражные и короткометражные проекты. Сейчас он работает над новым комедийным сериалом "Потехе час" с Никитой Кологривым в главной роли. В эксклюзивной беседе с Клео.ру Алексей рассказал об идее проекта, о любви к созданию "вселенных" на экране, а также о том, почему он избегает ярлыков в профессии.

– Как ты попал в проект "Потехе час"?

– Это "Руки вверх продакшн". Кинокомпания, с которой я хотел поработать уже давно. Год назад они звали меня на проект для СТС, сериал "ВИА "Васильки". Тогда у нас ничего не сложилось, но контакт остался. Потом спустя год они предложили мне снять пилот "Потехе час", и я с удовольствием согласился. У Жукова (Сергей Жуков, один из продюсеров – Прим. ред) была идея про двух братьев-близнецов, и мне она показалась интересной. Особенно с учетом того, что в главной роли – Никита Кологривый. Он актер с настоящим потенциалом, с которым можно делать что-то актерски сложное. А мне как режиссеру это важно.

– Чем отличается съемка пилота от полноценного сезона?

– Очень сильно отличается. Когда у тебя сезон, есть история, арки персонажей, развитие. А в пилоте – только сценарий одной серии, все остальное – гипотетика. Актерам не за что цепляться, кроме текста сцены. Поэтому с актерами мы много репетировали, выдумывали бэкграунды, чтобы сцены не выглядели "пустыми". Еще сложность в логистике и бюджете: в пилоте ты не можешь снимать сцены подряд на одной локации, как в сезоне. Все приходится подгонять. Ну и, конечно, мотивация команды. Иногда слышишь: "Ну это же просто пилот…" А для меня – нет. Я считаю, что на каждом этапе надо выкладываться на максимум.

– Какова дальнейшая судьба проекта?

– Сейчас собираем монтаж пилота, будем смотреть внутри продакешна, потом покажем руководству ТНТ. Дальше станет понятно, что будем менять: может, локации, костюмы, даже актерский состав. Это всегда обсуждается. Иногда банально: актер уже занят, или локацию снесли. Но я думаю, что проект в любом случае запустится – к нему есть интерес.





– Что масштабнее: "Потехе час" или один из твоих прошлых проектов?

– Масштабнее – точно "Пожить как люди". Там и погони на катерах, трюки, и работа с животными. У нас были еноты, павлины, собаки. А "Потехе час" меня привлек возможностью показать праздники, ведь главный герой – организатор мероприятий. В пилоте мы показываем три разных праздника – каждый со своей концепцией, стилем, атмосферой. Мы с командой обсуждали каждую вечеринку отдельно. В этом была своя прелесть. Я вообще мечтал когда-то сделать сериал с настроением "Голубого огонька".

– Почему ты снимаешь в основном комедии?

– Потому что мне в них уютно. Хотя, конечно, иногда ловлю себя на том, что начинаю использовать шаблоны. Но это и помогает: когда, например, актеры больше драматического плана, ты используешь инструменты комедии, чтобы они раскрылись. Все равно хочется выйти за пределы привычного. Мне, например, интересна мелодрама – но честная. Или фэнтези. Я обожаю комедию дель арте, маски – это тоже своего рода фэнтези. Мне нравится создавать вселенные, даже если это история про обычных людей.

– Почерк у тебя уже сформировался?

– Мне сложно сказать, находясь внутри происходящего. Но, наблюдая за работой, думаю, что все-таки что-то есть. Например, я стараюсь, чтобы у персонажей были сильные желания – чтобы за ними было интересно наблюдать. Если герой чего-то очень хочет, появляется энергия, движение. Я за то, чтобы ставки были высокими. Это работает.

– Ты чувствуешь себя частью новой волны в российской комедии?

– Я не люблю эти ярлыки. Как только ты себя определяешь, ты себя ограничиваешь. Мне кажется, что эго в творчестве – это ловушка. Лучше, если зритель сам решит, к какой ты "волне" относишься. Я просто стараюсь делать свое дело хорошо. У меня есть свой зритель, и это приятно.

– Ты за свободу актера на площадке или за четкие рамки?

– Истина где-то посередине. Я люблю, когда есть пространство для импровизации – особенно в комедии. Но важно, чтобы актер все равно рассказывал именно историю, а не "уходил" в сторону. Иногда даю свободу, иногда – очень четко выстраиваю сцены. Смотря какая задача.





– С кем из актеров тебе особенно приятно работать?

– У меня есть свои любимчики, и они часто переходят из проекта в проект. Это и Аня Глаубе, и Наташа Бардо, и Аня Ардова. Очень нравится, как работает Кологривый – он талантливый и точный. Обожаю Андрея Федорцова – он с такой любовью делает комедию. Алексей Шевченков снялся у меня в "Пожить как люди" – драматический актер, но как он сыграл в комедии – восторг.

– В чем, по-твоему, феномен Кологривого?

– В обаятельности. Это ключ к любому успеху. Ты смотришь на человека, и тебе просто приятно. Он может молчать – но ты все равно хочешь на него смотреть. Это как с Юрой Борисовым, например, в нашумевшей "Аноре". Или с Ардовой. Даже когда она ругается в кадре – видно, что за этим стоит тепло. Это очень важно в комедии: чтобы персонаж не становился злым, чтобы даже в ссоре было ощущение, что герой не хочет потерять другого.





– Как правило, в профессии оказываются либо волей случая и уже потом обретают необходимые навыки, либо уже после конкретных шагов. Что в твоем случае?

– Я сначала пошел учиться на копирайтера, потом решил попробовать сценарное, и вот тогда случился тот самый мэтч. Первый же короткий метр по моему сценарию сняли. Все пошло само собой. В рекламе у меня не было любви, а тут появилась. Думаю, это и есть настоящее.

– В прошлом году твой сериал "Политех" стал лауреатом III Национальной премии интернет-контента. А есть ли у тебя награда мечты, которая служила бы подтверждением того, что ты достиг определенной высоты?

– Никакой статуэтки не жду. Самая лучшая награда – это высокий рейтинг, много просмотров. Когда твой проект смотрит огромное количество людей – вот это по-настоящему радует. И ради этого я готов придумывать, закладывать в мизансцену какие-то смыслы, только бы кино сработало.





– Что ты думаешь о современном российском кино?

– Оно растет. Проектов стало больше, качество выросло. Но сделать классный фильм – это всегда совпадение множества факторов. Иногда хочется снять в локации, а продюсеры говорят: "Не потянем". Или актер занят. Приходится выкручиваться. Я понял одно: важны не обстоятельства, важно то, сколько ты можешь из них выжать. И команда должна уметь работать в условиях ограничений. Именно в этом профессионализм.

– Считаешь ли ты, что качество выросло благодаря новому поколению кинодеятелей?

– Нет, скорее, благодаря объему. Раньше снимали меньше, а сейчас больше – вот и растет уровень. Все учатся, растет конкуренция, растет спрос на профессионалов. И это хорошо.