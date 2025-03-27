Милонов принес публичные извинения Погребняк

Между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и блогером Марией Погребняк разгорелась резкая полемика. Поводом послужило высказывание последней о необходимости материальной поддержки женщин, отказавшихся от карьеры ради воспитания детей. По ее мнению, труд жен-домохозяек достоин признания, а мужья могли бы компенсировать его ежемесячными выплатами в размере 200–250 тысяч рублей.

Парламентарий публично выразил сомнение в адекватности идеи, ссылаясь на социальный контраст между обеспеченными светскими персонами и большинством граждан, особенно матерей-одиночек из регионов.

"Ни в коем случае не хочу оскорбить наших женщин сравнением их с Марией Погребняк. У нее единственная профессия, если я правильно помню, – я могу ошибаться, – это быть женой футболиста", – сказал депутат.

Его комментарии были восприняты Марией как личное оскорбление. Она расценила высказывания депутата как уничижительные по отношению к ней как многодетной матери, блогеру и активному общественному деятелю, после чего объявила о намерении подать в суд на Милонова за подрыв репутации и достоинства.

Ответная реакция депутата была неоднозначной. Сначала он настаивал на своей правоте, однако позже смягчил риторику, сославшись на то, что делал выводы на основе фрагментарной информации. В итоге Милонов принес публичные извинения, подчеркнув, что не ставил целью обидеть Погребняк, и выразил сожаление о произошедшем недопонимании. Он признал ее как достойную женщину и мать, добавив, что не желает эскалации конфликта.

"Мне крайне неловко", – признался депутат.

Мария приняла извинения, отметив важность открытого диалога и уважительного общения, особенно в вопросах, касающихся положения женщин в обществе. Она подчеркнула, что за идеей компенсации стоит не только вопрос денег, а стремление привлечь внимание к невидимому, но тяжелому труду женщин, посвятивших себя семье.