Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) был срочно госпитализирован в одну из клиник Таиланда, где в настоящее время находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия артиста стало сильное отравление, предположительно вызванное употреблением запрещенных веществ. Врачи приняли решение ввести музыканта в состояние медикаментозной комы, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

О состоянии Паши стало известно 27 марта. Сначала он находился под наблюдением и капельницей, но вскоре его состояние резко ухудшилось. Менеджер исполнителя сообщил, что за здоровьем рэпера следят врачи, и выразил надежду на скорое улучшение.

Ситуация вызвала противоречивые реакции в окружении артиста. Его нынешняя девушка утверждает, что Паша всего лишь проходит медицинский осмотр. А вот бывшая супруга, Ева Карицкая, уверена, что дело куда серьезнее: она сообщает, что артист находится на ИВЛ, а менеджер якобы скрывает реальное положение дел.

К сожалению, это не первый случай резкого ухудшения здоровья у Паши Техника. Несколько лет назад он уже попадал в реанимацию после передозировки. Несмотря на попытки завязать с зависимостью, пройти реабилитацию и восстановить отношения с семьей, удержаться на пути трезвости ему не удалось.

У рэпера подрастает сын от Евы Карицкой. Он не раз признавался, что хотел бы измениться ради ребенка, но внутренние демоны снова взяли верх. Очередной кризис, по мнению близких, может стать поворотной точкой – если блогеру удастся выкарабкаться.