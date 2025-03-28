38-летняя Меган Фокс стала мамой в четвертый раз

У Меган Фокс и Колсона Бэйкера пополнение в семье – у звездной пары родилась дочь! Радостной новостью поделился сам музыкант, опубликовав в соцсетях трогательное видео с крошечными ручками малышки.

Machine Gun Kelly эмоционально подписал публикацию: "Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семечко". Поклонники пары поспешили поздравить их с рождением ребенка, вспомнив, как непросто актрисе далась эта беременность.





О том, что Меган ждет ребенка, стало известно лишь в конце прошлого года. Тогда актриса выложила в своем блоге снимок округлившегося живота и тест на беременность. В подписи она оставила загадочную фразу: "Ничто на самом деле никогда не теряется. С возвращением". Так Меган намекнула на события, которые пережила несколько лет назад. На третьем месяце звезда потеряла ребенка. Спустя год она рассказала об этом в своей книге "Красивые мальчики ядовиты".

История любви Фокс и Бэйкера началась в 2020 году на съемочной площадке фильма "Полночь на злаковом поле". Тогда актриса переживала развод с Брайаном Остином Грином, а музыкант оказался рядом. Их отношения развивались стремительно: уже через год пара объявила о помолвке, называя друг друга "кармическими партнерами".





Однако вскоре стали появляться слухи о проблемах в их союзе. СМИ писали о частых ссорах, ревности и непростом характере Колсона. По одной версии, их разлад произошел из-за проблем Бэйкера с зависимостями, по другой – из-за его переписки с другой девушкой, которую Меган обнаружила в День благодарения. В итоге звезды расторгли помолвку, и их отношения повисли в неопределенности.

Но, судя по всему, чувства между ними не угасли – ведь теперь у пары родилась общая дочь.

Меган уже воспитывает троих сыновей от бывшего мужа: Ноа (12 лет), Бодхи (10 лет) и Джорни (8 лет). У Колсона также есть 16-летняя дочь Кейси от предыдущих отношений.

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