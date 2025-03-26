Софья Синицына попросила поклонников перевести ей денег в день 30-летия

Софья Синицына встретила свое 30-летие эпатажно: сначала актриса поделилась откровенными кадрами из душа, а затем выставила в соцсетях номер своей банковской карты, предложив подписчикам поздравить ее деньгами.

"Кто хочет меня поздравить, пришлите Софье Олеговне деньги, я их очень люблю", – заявила именинница, намекая, что лучший подарок – наличные.

Для Софьи публичность и эпатаж – привычное дело. Актриса всегда отличалась смелыми образами и призналась, что настолько стройна, что может носить одежду своей пятилетней дочери.



Однако обсуждают звезду не только за эффектную внешность. В последнее время Синицыну подозревали в романах с влиятельными мужчинами, включая режиссера Федора Бондарчука и театрального продюсера Константина Богомолова.



Сама актриса долгое время не комментировала эти пересуды, но накануне решила раз и навсегда расставить точки над i, заявив, что в ее жизни действительно есть мужчина, но не из списка, который "гуляет" по Сети. Звезда "Ампира V" заявила, что чужие мужья ее не интересуют.

Известно, что ранее у Синицыной был роман с сыном Олега Табакова. От Павла на свет появилась единственная дочь Софьи. Кроме того, актрису связывали с фотографом Дмитрием Исхаковым, но их роман быстро сошел на нет.