Хакеры взломали Telegram-аккаунт Павла Деревянко и слили интимное видео

Аккаунт Павла Деревянко в Telegram оказался в распоряжении мошенников, которые за короткий промежуток времени успели устроить, своего рода, цифровой погром. Получив доступ к личной переписке, злоумышленники разослали по контактам интимные материалы, касающиеся его девушки – Зои Фуць. Одновременно от лица актера они обращались к его знакомым с просьбой срочно занять деньги, якобы из-за временной блокировки банковского счета.

В результате киберпреступникам удалось обмануть бывшего водителя Деревянко, который перевел 48 тысяч рублей. Сам актер признал факт взлома и сообщил, что предпринимает действия по восстановлению доступа. Однако заявление в полицию пока не подано.

Наибольшее волнение вызвало распространение видео интимного характера, на котором Зоя запечатлена в домашней обстановке. Девушка призналась, что запись была частью приватного общения с любимым, и теперь ее пугает возможное дальнейшее распространение этих кадров. Более того, она получила сообщение от неизвестного с предложением выкупить переписку Павла, содержащую якобы компромат на его верность. Однако реагировать на этот шантаж она не намерена.

Павел Деревянко и Зоя Фуць давно находятся в отношениях, живут вместе и охотно делятся совместными моментами в социальных сетях. Несмотря на инцидент, пара старается сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.