Софья Синицына прокомментировала слухи о романах с Бондарчуком и Богомоловым

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Актриса решила самостоятельно прояснить ситуацию.

29-летняя актриса Софья Синицына оказалась в центре скандала после того, как в Сети появились слухи о ее романах с женатыми мужчинами. Сначала актрисе приписывали отношения с Федором Бондарчуком, брак которого она якобы разрушила. А недавно начались пересуды о связи Софьи с мужем Ксении Собчак, режиссером Константином Богомоловым. Прокомментировать ситуацию и окончательно расставить точки над "i" решила сама актриса.

Софья категорически опровергла слухи о том, что могла быть причиной разлада в отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Она также высмеяла предположения о романе с Константином Богомоловым, заявив, что ее общение с этими людьми ограничивалось исключительно рабочими вопросами.

"Отбивать и уводить кого-либо не планировала и не практиковала", – заявила актриса, добавив, что распространять такие слухи – "плохой вброс в карму".

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Legion-Media
По словам Софьи, подобные истории выходят за рамки допустимого, превращая серьезные обсуждения в неуместные шутки. Актриса подчеркнула, что сейчас она в отношениях, но ее избранник никак не связан с распространившимися в интернете домыслами.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети/@xenia_sobchak
Накануне о ситуации высказалась и Ксения Собчак. Она отнеслась к ситуации с привычной для нее долей сарказма. "Свечку не держала", – прокомментировала она слухи, добавив, что ей смешно наблюдать за фантазиями интернет-пользователей.

Напомним, Софья Синицына воспитывает дочь Мию от актера Павла Табакова, с которым у нее был роман несколько лет назад. Несмотря на то, что их отношения завершились, актриса сохраняет добрые отношения с отцом своего ребенка.

Софья Синицына. Фото: соцсети/@yasinitsyna
В то же время в интернете активно обсуждают и другие предполагаемые романы актрисы с известными мужчинами, включая бизнесмена Леонида Блаватника и режиссера Резо Гигинеишвили. Однако сама Синицына предпочитает не комментировать эти слухи.

Ранее Ксения Собчак заявила, что певица Алсу "завралась" после скандального развода.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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