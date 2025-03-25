В Москве простились с Ларисой Голубкиной

В Москве проводили в последний путь Ларису Голубкину – легенду советского кино, сыгравшую незабываемую Шурочку Азарову в "Гусарской балладе". Актрисы не стало 22 марта. Несколько лет она болела раком. Ей было 85 лет.

Церемония прощания и отпевание состоялись сегодня в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Изначально планировалось, что поклонники и коллеги смогут проводить актрису в последний путь в Театре Российской армии, где она служила более 60 лет. Однако за день до церемонии родные изменили место прощания, о чем сообщили в воскресенье.





Актрису решено похоронить на Троекуровском кладбище, а не на Ваганьковском, где покоится ее супруг, актер Андрей Миронов.

Как стало известно, для подзахоронения на могиле Миронова необходимо было бы лишь добавить имя Голубкиной на уже установленный памятник, но места на нем не оказалось. Родственники актрисы отказались от этого варианта и выбрали Троекуровское кладбище. Голубкину предадут земле рядом с могилой Евгении Добровольской.

Проводить Ларису Ивановну в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги. Среди них был и Андрей Малахов, первым сообщивший о ее кончине.





Режиссер Александр Стриженов, присутствовавший на прощании, отметил, что Лариса Ивановна навсегда останется в памяти.

Ранее соболезнования семье звезды советского кинематографа выразил президент России Владимир Путин, подчеркнув ее "удивительное обаяние, внутреннюю культуру и достоинство".

Лариса Голубкина оставила огромный след в мире кино и театра. Ее роли, песни и уникальный голос будут жить в сердцах поклонников.

Ранее сообщалось, что на 93-м году жизни скончался Бедрос Киркоров.