На 93-году жизни скончался Бедрос Киркоров

18 марта 2025 года не стало Бедроса Киркорова – Народного артиста России и отца Филиппа Киркорова. Ему было 92 года. Печальную новость сообщил сам певец в социальных сетях, признавшись, что для него это невосполнимая утрата.

Сообщается, что Киркоров-старший скончался в своем доме. По предварительным данным причиной стала острая сердечная недостаточность.

Бедрос Киркоров всю жизнь посвятил сцене, исполняя песни, покорявшие публику искренностью и глубиной. Однако в последние годы его здоровье ухудшилось. Осенью 2023 года артист попал в больницу с пневмонией, но покинул медицинское учреждение раньше срока. Позже он признавался, что испытывает сильную слабость и боль в ногах, что мешало ему передвигаться. К сожалению, осложнения на фоне сердечно-сосудистых проблем привели к трагическим последствиям.





Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на утрату.

"Я больше не ребенок. Сегодня ушел из жизни мой папа, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!" – написал артист.

Подписчики и коллеги певца выразили ему соболезнования и слова поддержки, отмечая, что Бедрос Киркоров оставил яркий след в музыкальной истории и воспитал сына, ставшего настоящей звездой российской эстрады.

Прощание с артистом состоится в ближайшие дни, место и время церемонии будут объявлены позже.