Певица Бьянка объявила о намерении уменьшить грудь

Певица Татьяна Липницкая, более известнкая как Бьянка, вновь решилась на пластическую операцию. Артистка объявила поклонникам о намерении уменьшить грудь, объяснив это стремлением к большему комфорту и свободе в движении. По словам исполнительницы, внушительный бюст шестого размера стал причиной определенных физических неудобств, особенно во время активных выступлений и танцев. Бьянка отметила, что, несмотря на эстетически привлекательный внешний вид, она давно задумывалась об операции.

Ранее певица уже прибегала к помощи хирургов – весной 2024 года она сделала коррекцию живота и липоскульптурирование. Эта трансформация стала логическим продолжением ее пути к новой внешности: вначале Липницкая сбросила более 30 килограммов, пройдя курс лечения у эндокринолога. Медицинская терапия включала витаминные капельницы и индивидуально подобранное лечение, что позволило стабилизировать гормональный фон и улучшить общее самочувствие.

После значительной потери веса кожа в области живота утратила упругость, и певице пришлось прибегнуть к абдоминопластике. Хирурги помогли скорректировать силуэт, избавиться от обвисших участков кожи и вернуть эстетичный вид. Одновременно с этим, по признанию артистки, исчез и так называемый "грустный пупок".

Теперь Бьянка готовится к новому этапу в преображении. Она не скрывает, что эмоционально привязана к своей естественной груди, но в приоритете для нее комфорт и здоровье. Поддержка поклонников, профессионализм врачей и личная решимость стали основой для принятия решения.