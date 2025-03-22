После длительной борьбы с тяжелой болезнью умерла актриса Лариса Голубкина

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Звезде советского экрана было 85 лет.

О смерти Лариса Голубкиной первым сообщил шоумен Андрей Малахов. Позднее эта информация подтвердилась в других источниках. Актриса совсем недавно отпраздновала юбилей – две недели назад ей исполнилось 85 лет. 

Последнее время Лариса Голубкина тяжело болела. По некоторым данным, у звезды с 2014 года была злокачественная болезнь крови, или макроглобулинемия Вальденстрема. В 2022 году случилось обострение, но врачам удалось добиться недолгой ремиссии, но, к сожалению, уже через год актриса столкнулась с рецидивом. 

Лариса Ивановна была признана паллиативной больной. Из-за недуга актриса потеряла зрение и слух, передвигалась только на инвалидном кресле. За ней ухаживала сиделка. 

Напомним, Лариса Голубкина стала известна после выхода на экраны комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Также актриса 10 лет была в браке с Андреем Мироновым. 

Катерина Кулагина

Шеф-редактор

 

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