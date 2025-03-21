Прощайте, капитан сцены: звезды проводили в последний путь Бедроса Киркорова

Guarda che Luna, "Алеша", "Гранада" – Бедрос Киркоров ассоциируется именно с этими песнями. А еще с тем, что был старожилом нашей эстрады – пел до 92 лет. Наконец, с тем, что он отец самого известного российского исполнителя – Филиппа Киркорова. Сегодня Москва простилась с легендой советской и болгарской эстрады.

Трудно вспомнить, на чьих еще похоронах было столько знаменитостей. Начиная от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, и директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Марии Захаровой до Аниты Цой, Валерии, Влада Топалова, Григория Лепса, Яны Рудковской и Кати Гусевой. Для многих Бедрос был ориентиром на сцене и жизни. Учителем, кумиром и наставником. Человеком умным, ироничным и смелым. Который мог и пожурить, и дать совет, но делал это тонко и интеллигентно.





Филипп Киркоров всегда гордился своим отцом. Брал с него пример, учился профессии и боялся, хотя сам уже был папой и сам разменял шестой десяток. Когда король российской эстрады стал украшать свое тело татуировками, то признавался: "Папе не показываю, не знаю, как отреагирует".





Он был хорошим сыном. Искренне радовался, когда у Бедроса Киркорова несколько лет назад появилась новая молодая возлюбленная. В каждом интервью говорил, что у него в жизни два желания: чтобы дети нашли себя и чтобы отец подольше пожил.

Какой праздник Филипп Киркоров устроил своего легендарному отцу по случаю 90-летия! Тогда столы ломились от угощений в одном из самых крутых ресторанов столицы – Bolshoi. А сегодня здесь же поминают и вспоминают артиста, который олицетворял собой советскую эстраду – с красивыми мелодиями, проникновенными текстами, глубокими смыслами.

Филипп Киркоров организовал похороны отца по высшему разряду, продумав все детали – от чистейшего песка, которым засыпали могилу, до венков из любимых Бедросом цветов и мелодий, которые звучали в траурном зале.

Вообще, букетов и корзин было так много, что потребовалась машина, чтобы привезти все к месту захоронения. Венки прислали Жасмин и Егор Крид, семья Кобзон и Михаил Гуцериев, чернобыльцы России и посольство Болгарии. Он всем и везде был дорог и важен.

Филипп сказал у гроба пронзительные слова:

"У нас есть два крыла: мать и отец. И пока они есть, мы летаем. Теперь мне предстоит научиться ходить".

Он долго стоял у могилы, обнимая своих детей Мартина и Аллу-Викторию. Сегодня все они стали взрослее.





Бедроса Киркорова похоронили в его любимой белой капитанской фуражке, в красивом костюме и с бабочкой. Он даже в своем последнем путешествии выглядел как настоящий артист, каким он и был всю жизнь. А теперь останется в песнях, видеозаписях, интервью, в сыне и внуках, в каждом из нас. И аплодисменты, которыми его сегодня проводили – знак нашей любви и признательности.