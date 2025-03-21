Паулина Андреева и Федор Бондарчук развелись

Еще несколько месяцев назад в светских кругах появились разговоры о том, что в отношениях Паулины Андреевой и Федора Бондарчука не все спокойно. Поклонники заметили, что пара все реже появляется вместе, а в соцсетях исчезли совместные фото. И вот, слухи подтвердились: супруги официально объявили о расставании.

Паулина опубликовала в соцсетях заявление, в котором сообщила, что они с мужем приняли непростое, но осознанное решение расстаться после девяти лет брака. По ее словам, они сохраняют глубокое уважение друг к другу и надеются на дружбу и совместные проекты в будущем. Однако вдаваться в подробности личных причин развода пара не намерена – как и прежде, они предпочитают держать личную жизнь за закрытыми дверями.

"Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе", – написала на своей странице в социальных сетях звезда "Метода".

Актриса и режиссер начали встречаться в 2015 году, а спустя четыре года, в 2019-м, сыграли свадьбу. Торжество прошло в Санкт-Петербурге в роскошной атмосфере, а среди гостей были главные звезды российского кино и шоу-бизнеса. В 2021 году у пары родился сын, о котором супруги всегда говорили с особой теплотой. Теперь они остаются родителями, несмотря на смену статуса их отношений.

Ранее звезда "Ворониных" Екатерина Волкова намекнула на развод спустя 15 лет брака.



