Исполнителя хита "Медляк" Мистера Кредо разыскивают приставы из-за штрафов

Исполнитель хита "Медляк" оказался в центре финансового скандала. Александр Махонин, которого многие знают под псевдонимом Мистер Кредо, попал в поле зрения судебных приставов из-за задолженности по штрафам за нарушение ПДД.

Согласно имеющимся данным, задолженность артиста превысила 50 тысяч рублей. Основная часть штрафов появилась еще прошлым летом, когда сумма составляла 40 тысяч, но с тех пор добавились новые взыскания. Два из них связаны с неправильной парковкой в столице, а еще два – с превышением скорости на трассах Краснодарского края и Ростовской области. Несмотря на требования об уплате долга, певец не торопится его погасить, из-за чего против него заведено исполнительное производство. Более того, его автомобиль теперь не подлежит регистрации, что исключает возможность быстрой продажи.

Любопытно, что это не первая правовая проблема в карьере артиста. Ранее его обвинили в срыве выступления на ретрофестивале в Казахстане: организаторы рассказали, что он получил гонорар, но так и не приехал выступить.

Ранее сообщалось, что побывавшему на "голой" вечеринке рэперу VACIO заблокировали последние счета в России.