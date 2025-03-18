Побывавшему на "голой" вечеринке рэперу VACIO заблокировали последние счета в России

Рэпера VACIO (настоящее имя – Николай Васильев) продолжают преследовать проблемы после его скандального появления на "голой" вечеринке в конце 2023 года. Теперь в России артисту заблокировали последние банковские счета, что стало очередным ударом по его непростой финансовой ситуации. Причиной блокировки стали накопившиеся долги – около 50 тысяч рублей за коммунальные услуги и порядка 200 тысяч по кредитным картам.

Исполнителя разыскивают судебные приставы Екатеринбурга. Как выяснилось, он оформил кредит 14 мая 2024 года – буквально за день до планового визита в военкомат и перед самым отъездом из страны. Вскоре после этого накопился долг по квартире, в которой он проживал.

По словам директора лейбла Rocket Records Юрия Киселёва, музыкант также не расплатился за услуги адвокатов, которые защищали его интересы в ходе разбирательств, последовавших за шумной вечеринкой.

Напомним, Васильев пришел на мероприятие Насти Ивлеевой полностью обнаженным, прикрыв носком те места, которые обычно скрыты от глаз нижним бельем. Тогда 25-летним, на тот момент рэпером заинтересовались в военкомате. Выяснилось, что Николай не проходил срочную службу.

С мая прошлого года Николай практически не выходит на связь. В первое время после эмиграции он находился в США – друзья приютили его в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Однако со временем рэпер оборвал контакты с российскими знакомыми и прекратил активность в социальных сетях. По последним данным, VACIO может находиться в Армении, но официального подтверждения этой информации нет.