Айза рассказала, что платит 2 миллиона рублей за школу сыновей на Бали

Телеведущая и блогер Айза откровенно рассказала о своей жизни на Бали, где она проводит большую часть времени вместе с сыновьями. 40-летняя звезда поделилась, что обучение ее детей в местной школе обходится ей примерно в 2 миллиона рублей в год.

Айза воспитывает 14-летнего Сэма от рэпера Гуфа и 8-летнего Элвиса от серфера Дмитрия Анохина. Уже несколько лет она живет на две страны – Россия остается центром ее бизнеса, а Индонезия стала местом для жизни и семейного уюта. В прошлом году звезда даже приобрела землю на Бали, где планирует построить собственную виллу.





По словам Айзы, Бали идеально подходит для детей: здесь теплый климат, океан всегда рядом, а возможностей для активного отдыха хоть отбавляй. Ее сыновья увлекаются серфингом, программированием и футболом.

"Там легко жить. Там тепло, и никого не волнует, как ты выглядишь", – отметила звезда.

Однако у жизни на острове есть и свои нюансы. Телеведущая призналась, что законы в Индонезии меняются постоянно, а коррупция процветает на официальном уровне. Например, за 100 долларов заключенные могут всю ночь гулять по городу, поделилась подробностями блогер.

Айза заявила, что знает об этом не понаслышке – ее бывший муж Дмитрий Анохин однажды оказался в местной тюрьме. Это привело к курьезной ситуации: младший сын звезды на детском празднике спрашивал у друзей, за что сидели их отцы, считая, что это обычное дело.

"Мой младший сын... Это такой позор... На детском празднике подходил к мальчикам и спрашивал: "А у вас папа за что сидел? У меня папа сидел за подделку документов, а у Сэма за запрещенные вещества". Он реально думает, что у всех папы сидели", – вспоминает Айза.

Также блогер отметила, что в Индонезии дорогое образование. На обучение каждого из сыновей уходит около 11 тысяч долларов в год. Блогер отметила, что школы действительно дорогие и именно поэтому многие местные жители не учатся. Однако уровень обучения высок и к каждому ребенку индивидуальный подход, заверила экс-супруга Гуфа.





Личная жизнь Айзы тоже на слуху: после двух разводов она счастлива в отношениях со Степаном Кузьменко, который младше ее на 10 лет. Разница в возрасте сначала пугала телеведущую, но теперь она уверена – главное не цифры, а чувства.

Ранее Айза высказалась о Насте Ивлеевой, которая до сих пор не может оправиться после "голой" вечеринки.