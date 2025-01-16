Айза о Насте Ивлеевой: "Я сильно сочувствую, но избушки да купола прям через край"

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Бывшая жена Гуфа упрекнула блогера.

После нашумевшей "голой" вечеринке прошел уже год, однако организатор праздника Настя Ивлеева так и не смогла до конца восстановить свою репутацию. Сейчас блогер ведет скромный образ жизни, часто ездит в православные храмы и российскую глубинку, публикует патриотические посты.

Накануне звезда "Орла и решки" поделилась очередными кадрами с сельскими интерьерами. Настя позировала в рубленной избе за длинным деревянным столом, застеленным хлопковой скатертью. Также Ивлеева сняла и другие виды старинного дома.

Впрочем, от деревенского контента Насти в восторге не все. Айза разместила фото Ивлеевой у себя в блоге и заявила, что устала от такого контента, несмотря на то, что поддерживает телеведущую.

Настя Ивлеева. Фото: соцсети/@_agentgirl_

"Я сильно сочувствую Насте, но это все избушки да купола – это прям через край. Нужно уже какое-то стоп-слово", – высказалась экс-супруга рэпера Гуфа.

Многие пользователи Сети, к слову, поддержали Айзу. Другие, наоборот, похвалили Ивлееву за попытку измениться в лучшую сторону: "Кто-то ударяется в спорт, кто-то в книги и в русскую культуру. Больше все вокруг думают, что она что-то замаливает, чем она сама"; "А любить деревни – это "через край"?" – написали комментаторы.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Фото: соцсети/@_agentgirl_

Некоторые и вовсе предполагают, что трансформация Ивлеевой связана не только с вечеринкой, которая подпортила ее репутацию. Как известно, прямо перед Новым годом телеведущая вышла замуж за Филиппа Бегака, который является родственником Никиты Михалкова. Кто-то уверен, что Настя просто пытается соответствовать уровню и воспитанию семьи своего мужа.

К слову, многие считают, что брак Ивлеевой фиктивный. Накануне сама Настя дала комментарий по этому поводу.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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