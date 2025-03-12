В Сети обсуждают видео с трудом стоящей на ногах Селены Гомес

Селена Гомес снова оказалась в центре скандала. В Сети вовсю обсуждают кадры, на которых 32-летняя звезда, по слухам, была в сильном алкогольном опьянении во время вечеринки в честь дня рождения ее жениха, музыкального продюсера Бенни Бланко.

Накануне Бланко отметил 37-летие, а Селена трогательно обратилась к нему в соцсетях, опубликовав несколько милых снимков. Однако теплота момента быстро сменилась волной критики, когда в Сеть утекло видео с праздника. На кадрах, опубликованных анонимным источником, видно, как Гомес с трудом идет, цепляясь за бойфренда. Ее жених, к слову, тоже выглядит не лучшим образом.

Фанаты тут же забили тревогу: многим известно, что Селене противопоказано спиртное из-за системной красной волчанки, которую ей диагностировали несколько лет назад. Напомним, что из-за осложнений болезни в 2017 году певица перенесла пересадку почки. Тогда донором стала ее близкая подруга Франсия Райса, и с тех пор врачи рекомендуют Гомес строго следить за образом жизни.





К слову, это не первый раз, когда поклонники подозревают, что Бенни Бланко оказывает на Селену Гомес сомнительное влияние. Еще ранее ходили слухи, что певица начала курить вейп, а также изменилась внешне. На фоне ее внезапного похудения даже появились теории о приеме препарата для больных диабетом, на котором сейчас сбрасывают вес многие знаменитости.

Роман Селены Гомес и Бенни Бланко с самого начала вызывал смешанные эмоции у ее фанатов. Многие считают, что продюсер ей не подходит, и настойчиво выражают недовольство в соцсетях. Однако звезда не обращает внимания на критику: недавно пара купила дом в Беверли-Хиллз и готовится к свадьбе.

Ранее Селена Гомес назвала причину своего стремительного похудения.