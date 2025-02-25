Селена Гомес назвала причину быстрого похудения

Американская певица и актриса Селена Гомес вновь оказалась в центре обсуждений после появления на церемонии SAG Awards. Поклонники и критики отметили значительное изменение ее фигуры, что вызвало волну спекуляций о возможном использовании препаратов, способствующих быстрому похудению. Однако сама артистка в очередной раз напомнила публике, что ее вес нестабилен из-за проблем со здоровьем, включая системную волчанку и синдром избыточного бактериального роста (SIBO).





За последние годы Гомес не раз сталкивалась с бодишеймингом и жесткой критикой в сети. В 2024 году она уже открыто заявила, что устала от осуждений по поводу своей внешности, пояснив, что изменения в весе связаны с необходимостью принимать медикаменты. Всплеск обсуждений вновь возник после того, как актриса предстала в элегантном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру, на вручении премии Гильдии киноактеров США.

Хотя многие предположили, что Гомес могла прибегнуть к препаратам для контроля веса, эксперты подчеркивают, что подобные методы могли бы быть опасными для ее здоровья. Специалисты отмечают, что резкие колебания веса могут быть связаны с гормональной терапией и хроническими заболеваниями, а не с медицинскими средствами для похудения.

Селена Гомес неоднократно говорила и о своем стремлении к здоровому образу жизни, напоминая, что для нее приоритетом остается самочувствие, а не соответствие голливудским стандартам красоты. Ее открытость в вопросах бодипозитива, борьба с общественным давлением и честность перед поклонниками сделали ее одним из самых вдохновляющих голосов в индустрии.