SHOT: у звезды "Иронии судьбы" Валентины Талызиной обнаружили рак

Валентина Талызина – одна из самых ярких актрис советского и российского кино, чей голос и лицо знакомы каждому, кто хоть раз смотрел "Иронию судьбы". Однако сейчас 90-летняя звезда переживает непростые времена.

Как сообщают СМИ, народная артистка РСФСР обратилась за экстренной медицинской помощью после того, как почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Несколько дней подряд Валентина Илларионовна страдала от сильных болей и тошноты, что вынудило ее вызвать скорую.



По информации источника, после обследования у актрисы был выявлен тяжелый диагноз – рак поджелудочной железы. Однако ни сама Талызина, ни ее близкие пока не делали официальных заявлений о состоянии здоровья.



Напомним, что совсем недавно, в январе, звезда отметила свой 90-летний юбилей. В многочисленных интервью она говорила, что не привыкла зацикливаться на возрасте и всегда готова к новым ролям.

"Я никогда не считала ни годы, ни ботоксы. Меня больше интересует то, что я могу предложить", – делилась актриса в беседе с журналистами.

Несмотря на возраст, Талызина продолжала активно работать, радовать зрителей и участвовать в различных проектах.

Ранее стало известно о запущенной форме рака у стилиста Лисовца, которого могут признать неизлечимо больным.