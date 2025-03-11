Юлия Барановская не смогла вернуться в Москву из-за атак беспилотников

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками пережитыми эмоциями после неожиданного изменения маршрута ее рейса. Из-за массовой атаки беспилотников на Москву самолет, на котором находилась звезда, был экстренно перенаправлен в Санкт-Петербург.

Ведущая шоу "Мужское/женское" призналась, что всегда предпочитает спать во время перелетов, но на этот раз ее разбудило объявление пилота о срочном изменении маршрута. Как оказалось, самолет, направлявшийся в столицу, был вынужден изменить курс по причине "military problem" – так пояснил ситуацию командир воздушного судна.

"Открыла глаза в самолете оттого, что капитан говорит, что мы летим в Питер вместо Москвы. Приземлились в Питере", – рассказала телеведущая в своем Telegram-канале.



Несмотря на экстренную ситуацию, на борту царила спокойная атмосфера, поделилась экс-супруга Андрея Аршавина. По словам Барановской, пилоты и бортпроводники профессионально справлялись с задачей – регулярно информировали пассажиров о происходящем и старались не допускать паники.



В ночь на 11 марта произошла крупнейшая атака беспилотников на столичный регион. В результате произошедшего временно приостановили работу сразу восьми московских аэропортов. Более 50 рейсов были экстренно перенаправлены в запасные аэродромы, в том числе и самолет с Юлией Барановской на борту. К утру все аэропорты возобновили работу, и пассажиры смогли продолжить путь в Москву.