Алсу: "На мужчин времени нет!"

7 июня состоится 20-я национальная телевизионная премия в области популярной музыки "Муз-ТВ". Каждый год она получает новый слоган, оформление и ведущих. Юбилейную церемонию назвали "Легенда". Премия подведет итоги за все годы и начнет новую главу в истории российского шоу-бизнеса. Среди легенд, которые выйдут на сцену "Live Арены", будет и Алсу. Корреспондент женского журнала Клео.ру встретился с певицей.

– Алсу, вы ощущаете себя легендой музыки?

– Впервые премию "Муз-ТВ" я получила еще в 2003 году, когда была на пике популярности – помню, что исполняла тогда песню "Вчера". Не знаю, стала ли я за эти годы легендой – так говорить о себе нескромно. Может, какие-то мои песни можно таковыми считать… Хотя дети мне говорят: "Мама, ты легенда!"

– Кстати, про детей. Как успехи у вашей старшей, Сафины?

– Ей 18 лет. Пока не знаю, кем она станет – пока учится и только думает поступать в университет. Но ей нравятся медицина, наука.

– Дочери доверяет вам свои сердечные секреты и обсуждают мальчиков?

– Конечно, дети мне все рассказывают, советуются. И думают сейчас больше об учебе, а не о личной жизни. Свадьбы у них пока не ожидается (смеется)

– У вас уже трое детей – вы многодетная мама. Есть ли шанс, что родите еще?

– Это уже как Бог даст – в этом вопрос я доверяюсь Вселенной. Все будет зависеть от моего внутреннего состояния, отношений, в которых я буду или не буду состоять. Пусть будет так как суждено. Планировать это невозможно.

– Но вы сегодня, спустя семь месяцев после развода, находитесь в поиске мужчины?

– Я вся в работе – много гастролирую, у меня почти каждый день съемки, записи. Это доставляет мне огромное удовольствие и дает силы. И за всем этим времени на мужчин уже не остается – некогда, честно!

– Когда вы в последний раз были на свидании?

– Не помню (смеется). Пару недель назад, наверное. Но не очень удачно. Обычно я знакомлюсь через общих друзей – на улице, конечно, ко мне никто не подходит. И, знаете, я всегда выстраиваю отношения только по любви, без расчета. И если еще раз выйду замуж, то тоже сделаю это только по любви. Наступит такой день – хорошо. Не наступит – мне есть, чем заняться.





– А что же добавляет огоньках в глазах, если не любимый рядом?

– Дети, работа, друзья, путешествия.

– Вам идет 42-й год, хотя выглядите намного моложе. В чем секрет отличной формы и красоты?

– Секрета нет. Просто надо хорошо высыпаться, ходить к хорошим косметологам и массажистам, правильно питаться. Это комплексная работа над собой. И я веду ее постоянно (улыбается).