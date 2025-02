Оззи Осборн не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона

76-летний рок-музыкант Оззи Осборн готовится к своему последнему выступлению, которое состоится в июле 2025 года на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Это событие станет финалом его многолетней карьеры и соберет множество известных музыкантов тяжелого рока. Однако предстоящее шоу имеет особую значимость, так как артист больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Подробностями состояния здоровья артиста поделилась его жена Шэрон Осборн. Она объяснила, что болезнь, из-за которой страдает музыкант, невозможно стабилизировать. В данном случае она затронула ноги музыканта, лишив его способности передвигаться самостоятельно.

Несмотря на сложности со здоровьем, Оззи Осборн с радостью воспринял возможность вернуться на сцену для финального концерта. Он будет выступать вместе с оригинальным составом группы Black Sabbath – Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом. Это их первое совместное выступление за последние двадцать лет.

Концерт получит название "Back To The Beginning" и станет масштабным мероприятием, где помимо Black Sabbath выступят такие легенды жанра, как Metallica, Slayer, Lamb of God, Mastodon, Pantera, Anthrax и Alice in Chains. Кроме того, на сцене появятся приглашенные звезды из других групп, включая участников Guns N' Roses, Limp Bizkit, The Smashing Pumpkins и Korn.